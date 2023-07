Il Brighton presenta il nuovo portiere con un video in stile Simpson: “Miglior annuncio di sempre” Il video che ha annunciato l’acquisto di Bart Verbruggen da parte del Brighton è diventato un tema di dibattito in Inghilterra: tifosi dei Seagulls a dir poco entusiasti per l’annuncio in stile Simpson.

A cura di Vito Lamorte

Il Brighton ha ingaggiato Bart Verbruggen dall'Anderlecht per una cifra che si aggira intorno ai 17 milioni di sterline. Il portiere ha firmato un contratto quinquennale con i Seagulls ma quello che più ha sorpreso i tifosi della squadra di Roberto De Zerbi non è stato né l'arrivo dell'estremo difensore, né il prezzo.

L'estremo difensore classe 2002 è stato annunciato con un video in stile Simpson che ha mandato in visibilio i supporter del BHA. Dopo l'apertura con il nome in mezzo alle nuvole, che riprende la sigla della nota serie tv americana, poi Verbruggen ha iniziato a scrivere su una lavagna proprio come fa Bart ad ogni inizio episodio.

‘Ho firmato per il Brighton': questa la frase ripetuta sulla lavagna e poi ribadita dal nuovo calciatore della rosa di RDZ. Un video di cui si è discusso molto oltre la Manica nelle ultime ore perché il riferimento alla nota sitcom era assolutamente inaspettato.

Verbruggen la scorsa stagione era stato nel mirino del Manchester United, ma poi l'affare non si concretizzò: il Brighton ha chiuso la trattativa e si è assicurato un calciatore che ha chiuso la stagione con 37 presenze e ha raggiunto i quarti di finale di Conference League dopo aver iniziato la stagione nella RSCA Futures. All'Anderlecht è stato premiato come Player of the Season 2022/23

Ha giocato tutte e tre le partite con la nazionale olandese Under 21 agli Europei che si stanno disputando in Georgia e Romani e ha risposto alla sua prima convocazione per la selezione maggiore in occasione delle qualificazioni a EURO 2024 lo scorso marzo.

Sul suo arrivo si è espresso anche De Zerbi, che ha dichiarato: “Sono molto contento di aver ingaggiato Bart. Lui è abituato a giocare un tipo di calcio simile al nostro e non avrà problemi ad inserirsi nel nostro gruppo. Ha il potenziale per diventare un giocatore molto importante per il club nei prossimi anni".