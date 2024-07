video suggerito

CT del Brasile escluso dal cerchio prima dei rigori, scena imbarazzante: poi succede l’inevitabile Il Brasile è stato eliminato dalla Copa America. L’Uruguay si è imposto ai rigori. Un’immagine ha attirato l’attenzione generale quella del c.t. Dorival Junior che per prendere la parola prima dei penalty ha dovuto alzare il dito per cercare di prendere la parola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Uruguay dopo tredici anni si è qualificato per le semifinali di Copa America, affronterà la Colombia. La Celeste dopo i calci di rigore ha eliminato il Brasile, che ancora una volta esce presto da un grande torneo. La mano del ‘Loco' Bielsa c'è e si vede. Non si può dire la stessa cosa per i brasiliani, che hanno cambiato un allenatore dopo l'altro e che hanno visto il c.t. Dorival Junior addirittura escluso dai momenti pre-rigori, con il tecnico che ha dovuto addirittura alzare la mano per tentare di prendere la parola.

Uruguay in semifinale di Copa America, Brasile ko

Si sapeva che sarebbe stata una partita molto tirata quella tra l'Uruguay e il Brasile, due grandi storiche del SudAmerica. L'Uruguay ha vinto 4-2 ai rigori. Rochet para su Eder Militao e benedice il palo su cui si è stampato il tiro di Douglas Luiz, acquistato dalla Juventus una settimana fa.

Dopo la partita, ovviamente, sono diventate popolari le immagini della festa uruguagia, della disperazione di alcuni calciatori della Selecao e dell'abbraccio consolatorio di Darwin Nunez ad Alisson, compagni di squadra con il Liverpool. Ma ci sono state delle immagini che con il passare delle ore hanno preso il sopravvento e sono quelle che ritraggono i calciatori del Brasile nei momenti immediatamente precedenti ai calci di rigore.

Dorival Junior escluso dai momenti che hanno preceduto i rigori

La squadra si unisce, c'è un grande abbraccio collettivo, si vede Danilo, uno dei giocatori più rappresentativi, pure per età, che fa un discorso. Il c.t. Dorival Junior, che ha esordito lo scorso marzo, inizialmente assiste alla scena, che è bella perché c'è la presa di coscienza dei calciatori, ma poi vuole intervenire, vuole far sentire la sua voce, e dopo qualche secondo prova nuovamente a intervenire. A Las Vegas c'è caos, c'è tensione, bisognerebbe forse urlare.

Dorival Junior prima si mette una mano dietro la nuca, poi alza il dito, come a scuola, chiede il permesso di parlare. Loro continuano e vanno avanti. A Dorival Junior non resta far altro che restare a guardare e ad ascoltare, prima di mettere a referto un'amara sconfitta.