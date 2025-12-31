Il Botafogo riceve il peggior regalo di fine anno dalla FIFA: escluso dal calciomercato fino al 2027

Il Botafogo, di proprietà di John Textor, è stato inserito martedì nella lista nera dei club sospesi dalla FIFA per "tre periodi di sessione": a partire da mercoledì 31 dicembre 2025 fino alla finestra di mercato invernale del 2027, non potrà operare in alcun modo sul fronte compravendite. Una decisione pesantissima, da tolleranza zero, che segue al mancato pagamento dell'intera quota di trasferimento di Thiago Almada, arrivato a luglio 2024 dall'Atlanta United, prima di essere ceduto in prestito al Lione nell'inverno del 2025 e di unirsi all'Atlético Madrid durante l'ultima finestra di mercato estiva.

Thiago Almada, oggi all’Atletico, è stato ceduto dall’Atlanta Utd al Botafogo nell’estate del 2024

Thiago Almada è l'oggetto della contesa: la FIFA punisce il Botafogo

Una sanzione che non ammette possibilità d'appello visto che il club brasiliano aveva avuto tutto il tempo necessario per saldare la quota inevasa. Ora, la sentenza della FIFA che ha scatenato il panico tra i tifosi del Botafogo, con il club brasiliano che ha provato comunque a fornire rassicurazioni: "Abbiamo tenuto discussioni costruttive nelle ultime settimane con i rappresentanti dell'Atlanta United (MLS) per raggiungere un accordo sul caso di Thiago Almada. Il Botafogo spera che il problema venga risolto prima dell'apertura della sessione di calciomercato o al suo inizio. Il club sarà molto attivo sul mercato a gennaio 2026″.

La denuncia dell'Atlanta United e la difesa del Botafogo: solo 2 delle 4 rate versate

Il Botafogo è stato "denunciato" dall'Atlanta United che ha deciso di portare il caso davanti alla FIFA e il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) che, all'inizio di novembre, ha ordinato al Botafogo di pagare la quota di circa 18 milioni di euro per il trasferimento del campione del mondo argentino. Il problema, è che l'intero importo non è ancora stato pagato, essendo state versate solo due rate. Il club brasiliano si è difeso sostenendo che l'accordo iniziale fosse di quattro rate nell'arco di quattro anni ma l'Atlanta United ha presentato un documento in cui si stabiliva che il pagamento completo dovesse essere effettuato entro il 30 giugno 2026.