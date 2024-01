Il Borussia Dortmund deride il Manchester United per il ritorno di Sancho: bastano poche parole Sancho al Borussia Dortmund ha offerto ai gialloneri la possibilità di prendere in giro il Manchester United utilizzando una foto e una didascalia speciale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jadon Sancho è tornato al Borussia Dortmund. Operazione di mercato chiusa per il club tedesco che ha trovato l'intesa nella trattativa con il Manchester United sulla formula del prestito fino al termine della stagione, senza possibilità di riscatto. I gialloneri sperano di poter giovare dello spirito di riscatto dell'esterno inglese, reduce da una prima parte di annata da separato in casa all'Old Trafford. Nel frattempo però non hanno perso occasione per prendere in giro i Red Devils.

Al ritorno al Dortmund, Sancho ha detto: "Quando sono entrato nello spogliatoio oggi, mi sono sentito come un ritorno a casa. Conosco il club a fondo". Come celebrare il rientro alla base di quello che è stato uno dei calciatori di maggior talento degli ultimi anni? Con una bella foto in primo piano postata sui suoi canali ufficiali, con una didascalia apparentemente banale: "Vi piace vederlo". I più attenti però hanno notato che dietro queste poche parole si nasconde uno sfottò al Manchester United.

Il club inglese infatti quando ha ufficializzato l'ingaggio di Sancho nel 2021, ha utilizzato una foto molto simile e la stessa didascalia. Hanno aspettato il momento giusto dunque al Borussia Dortmund per togliersi un sassolino e prendersi una rivincita. D'altronde in Germania almeno per ora non rischia di trovare poi di fronte un muro in sede di trattative, visto che Sancho resterà sicuramente fino a fine stagione, ma poi dovrà tornare all'Old Trafford. E qui a giudicare da come stanno andando le cose, rischia seriamente di non trovare più il suo "nemico" ten Hag.

Il rapporto con il manager è stato alla base della rottura con la squadra, visto che l'ex Ajax aveva sottolineato criticamente "le sue prestazioni in allenamento" per giustificare la mancata convocazione contro l'Arsenal ottenendo la risposta piccata di Sancho: "Non permetterò a nessuno di dire cose che sono completamente false, mi sono comportato molto bene in allenamento tutta la settimana".