Il bollettino medico di Isak è devastante, non sa quando tornerà: il Liverpool ha bruciato 150 milioni

Un investimento da 150 milioni di euro bruciato. E con esso l'ingaggio da circa 345 mila euro a settimana, quasi 18 milioni all'anno: tutti soldi andati in fumo in un attimo. Nella sfortunata stagione dell'attaccante e del Liverpool c'è quella cifra che ha pesato come un macigno da quando il calciatore ha messo piede ad Anfield Road. Tutti si aspettavano grandi cose da lui ma di grande, quanto a dolore/paura/amarezza, c'è solo il bollettino medico che ha chiarito qual è la gravità dell'infortunio dello svedese: è stato operato per la doppia frattura alla caviglia e al perone rimediata nell'ultima sfida giocata con il Tottenham. L'intervento è riuscito – fa sapere il club – ma nulla si può dire sui tempi di recupero. Non sa/non risponde c'è scritto in calce alla domanda "quando torna?" che ronza in testa ai Reds.

L'attaccante del Liverpool si è infortunato mentre segnava il gol d'apertura contro il Tottenham Hotspur su punizione e ha dovuto essere sostituito – si legge nella nota ufficiale -. In seguito alla diagnosi, è stato effettuato l'intervento chirurgico per una lesione alla caviglia che includeva la frattura del perone. La riabilitazione di Isak proseguirà ora presso l'AXA Training Centre, senza ancora una data fissata per il suo ritorno.

È una bella botta, di quelle tremende perché presa in una fase già molto delicata per la squadra di Slot. E la sorte con Isak è stata davvero crudele, beffarda: s'è fatto male proprio mentre segnava un gol. Per la serie: se qualcosa deve andare male, andrà male… nel suo caso è finita malissimo. Il club non si è ancora pronunciato su quanto saranno lunghi i tempi per la guarigione e la piena riabilitazione del calciatore. Tuttavia, è certo – secondo le previsioni più ottimistiche – che non potrà riprendersi ad allenarsi prima della fine della stagione. Ed è improbabile che ce la faccia a essere pronto qualora la Svezia si qualificasse per i prossimi Mondiali 2026. Che mazzata.

Cosa faranno adesso i Reds? Torneranno sul mercato a gennaio oppure troveranno altre soluzioni? Ci sarà un cambio di programma forzato nelle strategie oppure si andrà avanti stringendo i denti? Per ora quel che filtra da ambienti di Liverpool – in base alla indiscrezioni pubblicate dai tabloid – la prima opzione sul tavolo è valutare la possibilità di far scattare la clausola rescissione

Per ora, le notizie dall'Inghilterra indicano che i Reds stanno valutando di far scattare la clausola rescissoria di Semenyo che attualmente milita nel Bournemouth. C'è tempo fino al 10 gennaio per farlo ma occorrono circa 75 milioni di euro. Mica bruscolini… In alternativa ad Anfield studiano un'altra mossa riprendere Harvey Elliott dall'Aston Villa.