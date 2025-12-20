Isak si sblocca con il Liverpool, ma mentre fa gol si infortuna: la sfortuna di mister 142 milioni

Alexander Isak è costato 142 milioni di euro, contro il Tottenham ha segnato appena il secondo gol in Premier League. Ma realizzandolo l’attaccante del Liverpool si è infortunato.

La stagione del Liverpool è e sarà in ogni caso da ricordare. Dopo una serie terribilmente lunga di sconfitte, ora sembra tutto girato improvvisamente. Tre vittorie consecutive tra Champions e Premier League, il 2-1 al Tottenham è quasi da romanzo. Dire che è successo di tutto è riduttivo. I Reds hanno vinto grazie anche al primo gol di Isak, che però segnando si è infortunato, e si teme un problema serio. Lo svedese senz'altro non è agevolato dalla dea bendata.

Tottenham-Liverpool 1-2

Due squadre al di sotto delle aspettative avevano tremendo bisogno di punti. Il Tottenham parte bene, gioca meglio senz'altro del Liverpool ma non concretizza e dopo la mezz'ora resta in 10 per l'espulsione di Xavi Simmons, punito dall'arbitro dopo il controllo al VAR. Intervento durissimo sul connazionale van Dijk, riceverà tre giornate di squalifica. La partita gira.

Il Liverpool la vince e fa festa grazie agli acquisti, esosi, del mercato estivo. Assist vincenti di Wirtz e Frimpong, gol di Isak e di Ekitike, che continua a timbrare il cartellino. Il Tottenham ci prova fino alla fine e dopo il gol di Richarlison succede di tutto, con Allison decisivo al 97′ quando gli Spurs erano in 9 dopo l'espulsione di Romero.

L’attaccante svedese segnando contro il Tottenham ha riportato un infortunio al ginocchio.

L'infortunio al ginocchio di Isak dopo il gol

Alexander Isak, che il Liverpool ha strapagato dal Newcastle la scorsa estate, spendendo 143 milioni di euro, aveva realizzato un solo gol, contro il West Ham, in questa Premier League. In casa del Tottenham ha fatto il bis, ma nell'area di rigore del Tottenham nel momento della battuta è stato colpito dall'olandese Micky van de Ven. Nel contrasto Isak ha avuto la peggio infortunandosi al ginocchio destro.

I medici del Liverpool entrano in campo e capiscono subito che il cambio va effettuato. Lo svedese è uscito sulle sue gambe, ma zoppicante e in attesa degli esami in casa Reds si trema per Isak, che continua a pagare un conto salato anche con la sfortuna e che non può sorridere nemmeno nel giorno in cui riesce a segnare un gol pesante.