Il Bodø Glimt ritrova la Roma e sui social pubblica un video che fa infuriare i tifosi giallorossi Pochi minuti dopo il sorteggio dei quarti di Conference League, il club norvegese ha pubblicato sui social alcuni highlights “particolari” della gara vinta 6-1.

A cura di Alessio Pediglieri

Corsi e ricorsi che il destino del calcio si diverte ad incrociare: così, per i quarti di finale di Conference League l'urna ha riservato un sorteggio molto particolare per due squadre, il Bodø Glimt e la Roma che si sono già affrontate nella fase a gironi e che si ritroveranno di fronte questa volta, però, con una delle due che dovrà dire addio alla competizione.

Non sarà una gara come le altre perché dopo la imbarazzante trasferta in Norvegia dello scorso ottobre quando finì 6-1 per il Bodø che coincise con la peggiore sconfitta di sempre di Josè Mourinho in competizioni europee, e dopo il sudato pareggio (2-2) all'Olimpico, la Roma ha voglia di rivalsa. Ma dovrà anche guardarsi da un avversario che, al momento, rappresenta la propria bestia nera. Un sorteggio che non è andato assolutamente male ai giallorossi che dovranno fare tesoro degli scivoloni nella prima parte del torneo, con i norvegesi che continuano il sogno continentale e – davanti al sorteggio giallorosso – si aggrappano ai recentissimi risultati.

Così, è scoppiata subito la sfida sui social tra desideri di rivincita e l'entusiasmo di chi sa di aver già rifilato storiche lezioni agli avversari. I tifosi giallorossi si dividono tra chi non cela il timore di un nuovo scivolone e chi non aspettava altro di ritrovarsi faccia a faccia con i norvegesi per rendere pan per focaccia. C’è chi scherza: "Oh no, here we go again" e chi carica la squadra: "Vendetta, vogliamo solo questo", "Con le p**le, vendetta e non ci saranno alibi… Li voglio umiliati", "Possono dimostrare che era stata colpa dei gregari". Tanti stati d'animo che si riversano a poche ore dall'esito del sorteggio da "Perfetto! Era quella che volevo" a "È un incubo ragazzi, come non detto, è un incubo".

Alcuni dei commenti a margine del video pubblicato dal Bodo–Glimt

Ma se l'umore dei tifosi varia a seconda del proprio punto di vista, a imperversare sui social è stato anche il post della stessa società norvegese che ha "festeggiato" il sorteggio in un modo molto particolare che ha scatenato l'entusiasmo dei suoi ma ha anche aperto le porte ai commenti dei sostenitori giallorossi. Come? Semplicemente pubblicando gli highlights della gara d'andata, con il successo per 6-1. Con alcuni particolari che non sono sfuggiti ai tanti sostenitori della Roma. Infatti gli oltre 3 minuti di filmato non si limitano ai gol e alle azioni ma sono stati sapientemente montati con immagini che inquadrano i giocatori della Roma e lo stesso Mourinho in preda allo sconforto totale.

Un gol e si vedono i giocatori della Roma con le mani tra i capelli, un altro e Mourinho che guarda attonito verso il vuoto, un altro ancora e capitan Cristante che urla avvilito contro i suoi compagni. Il tutto unito ad una didascalia che aumenta la scelta da parte del club norvegese: "Evidentemente è opportuno buttare un occhio a questo". Ovviamente, la pagina Instagram del club norvegese è stato preso di mira dai commenti dei tifosi capitolini, per lo più non riproducibili che hanno già dato vita alla speciale sfida che sul campo dovrà attendere ancora qualche giorno. La Roma volerà in Norvegia il prossimo 7 aprile alle ore 21 mentre il ritorno è previsto una settimana più tardi, ovvero il 14 aprile, all'Olimpico.