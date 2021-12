Il Betis fa come il Barcellona, il rinnovo è esagerato: “Clausola da un miliardo di euro” Il Betis ha deciso di adottare la stessa formula contrattuale del Barcellona siglando un rinnovo esagerato al proprio capitano: “La clausola è di un miliardo di euro”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Betis adotta la stessa formula contrattuale che solo pochi mesi fa aveva visto il Barcellona blindare Pedri dall'assalto delle pretendenti. Il club spagnolo ha infatti deciso che uno dei suoi calciatori più rappresentativi, ovvero Sergio Canales, rimarrà alla corte del club fino a giugno del 2026. La società biancoverde con una nota ha sottolineato proprio i dettagli di questa operazione che si può definire piuttosto inusuale per un calciatore di 30 anni.

"La clausola rescissoria del calciatore del Betis sarà di un miliardo di euro". Sergio Canales è entrato a far parte del Real Betis nell'estate del 2018. Giocatore chiave sin dal suo arrivo, il centrocampista ha aumentato la sua rilevanza e influenza nella squadra, sia in campo che negli spogliatoi, essendo attualmente il capitano del Betis. Sergio Canales ha giocato un totale di 139 partite ufficiali con la maglia del Verdiblanca, in cui ha segnato 27 gol e siglato 20 assist. Per lui quindi il Betis ha fatto firmare una sorta di contratto a vita.

Canales, così come accaduto per Pedri, non è dunque il primo calciatore a cui viene fatto firmare un tipo di contratto del genere. Prima di lui anche Federico Valverde e Karim Benzema del Real Madrid. Proprio dai Blancos è iniziata la carriere di Canalese che nel 2010 aveva lasciato il Racing Santander per passare alla corta di Perez per 6 milioni di euro.

Prima di passare al Betis però, Canales ha poi militato anche tre anni con il Valencia e quattro stagioni con la Real Sociedad. "Per un miliardo di anni sarei rimasto qui. Betico per sempre!!" ha scritto Canales sul suo profilo Twitter ufficiale evidenziando il suo enorme entusiasmo per questa singolare decisione del club. L'attuale capitano del Betis conta anche 10 presenze e un gol con la squadra maggiore della Nazionale della Spagna.