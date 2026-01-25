Il Bayern Monaco perde l’imbattibilità, l’Augsburg sfotte Harry Kane: “A che ora vieni?”

L’attaccante inglese è stato preso di mira sui profilo social dell’Augsburg, club che ha clamorosamente vinto per 2-1 sul Bayern Monaco. Uno sfottò inaspettato, considerando anche la splendida stagione di Kane.

Il Bayern Monaco ha perso. Ed è una notizia. Un risultato che non mette certamente in discussione la Bundesliga, considerato il vantaggio abissale dei bavaresi, che però volevano provare a chiudere il campionato da imbattuti. Poco male. Ma il ko resta e l'Augsburg, in italiano Augusta, festeggia con tutti i crismi, ma nel post ha preso di mira anche Harry Kane, ingiustamente sfottuto.

Bayern ko, l'Augsburg fa un post contro Kane

Neuer ha riposato, lasciando il posto al promettente Urbig, che però ha commesso un errore, che a conti fatti è stato decisivo. L'Augsburg ha tolto l'imbattibilità al Bayern, che non perdeva in patria dallo scorso marzo. Ma dopo la partita il social media manager dei bavaresi ha deciso di sfottere Harry Kane, calciatore simbolo del Bayern, ma che sta vivendo un'annata straordinaria.

Nel post si vede un'immagine di Kane e un finto scambio di messaggi di testo, uno di questi recitava: "A che ora vieni?". Chiaro il riferimento. Insomma, per loro l'inglese non si era presentato alla porta, alla quale invece ha partecipato ma senza fortuna: cinque tiri in porta e nemmeno un gol per il capitano dell'Inghilterra.

I numeri straordinari della stagione di Harry Kane con il Bayern Monaco

Lo sfottò ci può stare. Il risultato è clamoroso, l'Augsburg lotta per non retrocedere, aveva solo 16 punti prima del match con il Bayern. Avere come obiettivo Kane è comprensibile, considerato il ruolo che riveste. Ma certamente tutto poi stona se si considerano i numeri stagionali dell'attaccante classe 1993 che ha realizzato 21 gol in 19 partite di campionato e complessivamente ha siglato 34 gol in tutte le competizioni, per la precisione 7 in Champions League (in 7 partite), davanti ha solo Mbappé, 5 in Coppa di Germania e uno nella Supercoppa di Germania.

A questi si aggiungono quelli realizzati con l'Inghilterra, cinque nelle cinque partite disputate tra settembre e novembre. Numeri che lo tengono nell'elenco dei super bomber e che, considerati solo i gol nei campionati nazionali, lo vedono al comando della classifica della Scarpa d'Oro 2025-2026, anche se Haaland e Mbappé sono vicinissimi.