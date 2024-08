video suggerito

Il Barcellona non può tesserare Dani Olmo a 5 giorni dalla Liga: è la dura realtà del calcio dopo le Olimpiadi I cronici problemi di liquidità finanziaria dei catalani frenano ancora una volta le operazioni di mercato. Per sbloccarle servono due cose essenziali, nell'uno e nell'altro caso la strada per i blaugrana è obbligata.

La dura realtà del calcio era stata finora oscurata dallo spettacolo delle Olimpiadi di Parigi 2024, la situazione del Barcellona l'ha riportata in auge a meno di cinque giorni dal debutto in campionato. Il 17 agosto i blaugrana esordiscono in trasferta a Valencia ma dovranno farlo – a meno di escamotage contabili efficaci – senza uno dei calciatori sui quali hanno investito una cifra importante. I Giochi di Parigi hanno spento anche l'eco del trionfo della Spagna agli Europei. Dani Olmo è stato uno dei protagonisti della vittoria in Germania da parte delle Furie Rosse e i catalani – decisi a lanciare la sfida al Real Madrid – si sono accaparrati il talento dalla Red Bull Lipsia versando 55 milioni di euro (compresi i bonus) nelle casse del club tedesco.

Nei giorni scorsi c'è stata anche la presentazione ufficiale del giocatore con le più classiche stretta di mano e foto al momento della firma. Ma c'è da fare i conti con i cronici problemi di liquidità che sono come una corda al collo: appena il Barça fa un passo in più, la sente tirare. È successo anche in occasione dell'ingaggio del nuovo allenatore, Flick o di quando, non più tardi di tre mesi fa, s'è scontrato (ancora) con l'amara realtà dei debiti da ripianare e dei tetti di spesa: ben 9 dei 25 calciatori in rosa non potevano essere tesserati. Cosa vuol dire? La casella di Olmo è al momento sbarrata. Per aprirla servono due cose: avere disponibilità finanziaria immediata oppure vendere altri calciatori per fare posto al neo-acquisto. Nell'uno e nell'altro caso la strada è obbligata.

Raccogliere più soldi. Il Barcellona lo ha fatto anche di recente siglando un nuovo accordo di vendita per effetto del quale ha ceduto una quota consistente della piattaforma digitale Barça Vision. Ma non basta, allo stato dei fatti occorrono altri 60 milioni. Senza questo tesoretto, Olmo è destinato a restare ai margini della squadra fino a quando l'ago della bilancia dei conti non si sposta verso il verde. Prima di allora non può essere ufficialmente tesserato.

Olmo non è l'unico a trovarsi in questa condizione: tanto per fare un esempio vivono una situazione simile anche Clement Lenglet ed Eric Garcia. Ecco perché i prossimi passi sono fondamentali per il club e il dubbio aumenta quando radio mercato dice addirittura che il Barcellona è pronto a rilevare dall'Athletic Bilbao uno dei fenomeni che hanno trascinato la Spagna agli Europei: Nico Williams.