Il Barcellona fiuta il colpaccio: può vincere due titoli della Liga nello stesso anno Il 2023 potrebbe essere un anno incredibile per il Barcellona: la squadra blaugrana potrebbe mettere in bacheca due titoli della Liga in una sola stagione.

A cura di Paolo Fiorenza

Può una squadra vincere due Scudetti nello stesso anno? Se vi chiamate Barcellona, la risposta è sì. La clamorosa doppietta di trofei da mettere in bacheca al Camp Nou potrebbe realizzarsi in questa stagione. Il primo dei due titoli appare ormai davvero a portata di mano: a 12 giornate dalla fine della Liga, il club blaugrana ha un vantaggio più che rassicurante sul Real Madrid secondo.

Dopo lo scontro diretto vinto dai ragazzi di Xavi nell'ultimo turno prima della sosta grazie al gol in pieno recupero di Kessié, il divario in classifica tra le due formazioni è di 12 punti e sembra molto difficile una rimonta delle merengues allenate da Ancelotti, ormai completamente focalizzate sulla Champions League. Sarebbe il 27simo titolo della Liga nella storia del Barcellona, ma potrebbe non essere l'unico di quest'anno.

Il Barcellona sta volando verso il titolo della Liga: potrebbe non essere l’unico campionato vinto quest’anno dai blaugrana

I catalani potrebbero infatti festeggiare a breve anche un altro Scudetto, risalente a quasi un secolo fa. A causa della guerra civile spagnola, la Primera Division – fondata nel 1929 – fu interrotta per tre stagioni tra il 1936 e il 1939. Al suo posto nel 1937 fu giocata la Liga Mediterránea de fútbol, un torneo cui parteciparono solo le squadre delle leghe locali delle due regioni organizzatrici, Levante e Catalogna, e che fu vinto appunto dal Barcellona.

La competizione non è mai stata riconosciuta dalla Federcalcio spagnola, ma il club presieduto da Joan Laporta adesso ha fondati motivi per sperare che la situazione possa cambiare e dunque quel titolo possa essere riconosciuto come una Liga vinta a tutti gli effetti. Una richiesta in tal senso era stata fatta nel 2009, ma era stata respinta dalla RFEF. Tuttavia recentemente la stessa Federazione spagnola ha deciso invece di convalidare la vittoria del Levante nella Copa España Libre, ovvero il torneo che in quello stesso anno prese il posto della coppa nazionale di Spagna.

Un precedente che adesso apre la strada al Barcellona perché veda ugualmente riconosciuto il suo titolo. Fonti del club blaugrana hanno rivelato a ESPN che "la Commissione per la memoria storica del Barcellona preparerà un rapporto che presenterà al club e sarà allora che rivendicheremo ancora una volta la validità del titolo vinto nel 1937". Qualora, come sembra possibile, la richiesta del Barça fosse accolta e quel torneo di 86 anni fa venisse equiparato ad una Liga, i catalani quest'anno potrebbero vincerne due in un colpo solo, riducendo a otto il distacco dal Real nel conto totale dei titoli nazionali.