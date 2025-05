video suggerito

Il Barcellona è campione di Spagna trascinato dall’ennesima magia di Yamal: è il 28° titolo in Liga Il Barcellona vince la Liga e si laurea campione di Spagna per la 28^ volta nella sua storia. Decisivo il 2-0 nel derby contro l’Espanyol impreziosito dall’ennesima perla di Yamal. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ennesima magia di Lamine Yamal consente al Barcellona di vincere il suo 28° titolo nella storia in Liga. Catalani campioni di Spagna dopo il successo per 2-0 nel derby in casa dell'Espanyol. Partita sbloccata da una perla di Yamal che con un sinistro a giro da distanza considerevole fa esplodere il popolo blaugrana. In pieno recupero Fermin Lopez segna il raddoppio che fa esplodere definitivamente la festa del popolo del Barcellona. Catalani sotto soltanto al Real a quota 36 titoli. Per il Barcellona è il secondo negli ultimi sei anni dopo quello conquistato nel 2022/2023.

Un successo targato Flick che ha conquistato il suo terzo campionato in carriera, arricchendo una bacheca che già comprende ben due Bundesliga con il Bayern Monaco. I numeri accumulati dal Barcellona sono incredibili guardando le statistiche stagionali. Ben 95 gol realizzati in 36 partite e soltanto 36 gol subiti. Si tratta del miglior attacco e della terza miglior difesa dietro all’Atletico Madrid e all’Athletic Bilbao. In Liga sono state ben 27 le vittorie in campionato, 4 i pareggi e solo 5 sconfitte per quella che per tutti è stata un'autentica macchina da gol.

Non esistono aggettivi ormai per descrivere le performance e le giocate di Lamine Yamal che ancora una volta ha rubato la scena con un gol sensazionale capace di impreziosire ulteriormente la serata del Barcellona. Il gioiello dei catalani si mostra nel derby mettendo in rete un pallone entrato in porta a seguito di un sinistro a giro che si è stampato all'incrocio dei pali al minuto 53. Si tratta del goal numero 17 in stagione per il fenomeno classe 2007 al quale forse è mancata solo la ciliegina sulla torta rappresentata dalla mancata finale di Champions.

Leggi anche Lamine Yamal è diventato Ryan: perché il Barcellona adesso chiama così il suo gioiello

La rete fantastica di Yamal che ha sbloccato la partita

Anche al Meazza così come nella semifinale d'andata contro l'Inter, Yamal era stato protagonista di giocate sensazionali e colpi assolutamente incredibili per un giocatore della sua età. Questa sera però a far festa è il collettivo, la squadra, quel Barcellona capace di fare il vuoto dietro lasciandosi alle spalle anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti pronto ora a voltare pagina e chiudere un ciclo vincente ed esaltante con il tecnico italiano alla guida. Sarà quasi sicuramente Xabi Alonso dal prossimo anno a contendere il titolo al Barcellona per un Clasico che si preannuncia spettacolare.