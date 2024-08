video suggerito

Il bar dello stadio va a fuoco durante Orleans-Valenciennes: calciatori e spettatori costretti alla fuga Un enorme incendio divampato nel bar dello stadio durante la partita di campionato tra Orleans e Valenciennes ha costretto alla fuga i calciatori che erano in campo e gli spettatori presenti sulle tribune con il match che non è stato più ripreso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sfiorata la tragedia in Francia durante il match del Championnat National francese (la nostra Serie C) tra l'US Orleans e il Valenciennes. Sul risultato di 1-1 prima della fine del primo tempo infatti la partita è stata inizialmente sospesa e poi definitivamente annullata a causa di un enorme incendio scoppiato nel bar riservato ai tifosi che ha costretto i calciatori e gli spettatori alla fuga.

I giocatori in campo e i tifosi presenti sulle tribune infatti sono stati costretti a scappare nel momento in cui una gigantesca nuvola di fumo ha avvolto lo Stade de la Source. Come mostrano diversi video pubblicati sui social network da persone che erano presenti, in pochi istanti difatti l'impianto si è riempito di fumi densi e tossici che ha indotto i calciatori a lasciare il terreno di gioco per rifugiarsi negli spogliatoi mentre i tifosi, tra cui diversi bambini, lasciavano i propri posti e, tappandosi il naso per cercare di non inalare le sostanze tossiche rilasciate nell'aria, correvano verso le uscite.

Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, l'incendio stava divampando, e sotto gli occhi dei sostenitori scioccati che osservavano dopo aver raggiunto un luogo sicuro a distanza di sicurezza dal rogo e dalla nube di fumo che avvolgeva lo stadio, sono riusciti a fatica a domare le fiamme e si è potuto così appurare che, per fortuna, non ci sono state vittime.

Leggi anche Bagnaia costretto a correre al buio durante la gara del GP Austria della MotoGP: colpa di un insetto

Ciò non ha però permesso la ripresa della partita che è stata dichiarata annullata dall'arbitro come riporta il tweet pubblicato dall'account ufficiale ‘X' del Championnat National: "Partita interrotta tra Orleans e Valenciennes. L'incendio è stato spento, ma la partita non riprenderà stasera. Forza a tutti i tifosi presenti sul posto e al club" recita infatti la nota ufficiale della Lega calcio di terza divisione francese.