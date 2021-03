"Non vivono più insieme, sono separati". Dieci anni fa il bacio di Iker Casillas in diretta TV alla giornalista Sara Carbonero al Mondiale in Sudafrica fece il giro del mondo. Quel gesto d'affetto che portò alla luce la relazione tra il portiere della Spagna e la giornalista di Tele 5, quell'immagine molto romantica sono stati spazzati via dalle notizie sulla crisi che ha investito la coppia. I media iberici hanno acceso i riflettori sulle indiscrezioni del gossip e sul momento difficile che l'ex portiere e la consorte stanno attraversando.

Le notizie sulla separazione

Anzi, secondo le news riportate dalla rivista Lecturas i due si sarebbero già detti addio di comune accordo. Quella relazione da sogno nata ai bordi di un campo di calcio, e che per anni ha mostrato al pubblico un legame molto forte, è finita. Incredibile, alla luce della unione che li aveva aiutati a superare anche il grande spavento per l'infarto che sorprese Casillas nel 2019, all'epoca giocatore del Porto. Le immagini postate Instagram aveva alimentato commozione e profonda solidarietà nei confronti della coppia. Di quegli attimi è rimasto solo un ricordo in una foto, la realtà è ben altra.

Iker e Sara "non vivono più insieme"

Il 12 febbraio Casillas e Carbonero uscivano insieme dalla clinica dell'Università di Navarra, in Spagna, dove la donna era stata ricoverata per sottoporsi a una delicata operazione a causa della recrudescenza di un tumore alle ovaie. Entrambi si recarono a pranzo in un ristorante, ad attenderli c'era Isabel Jimenez, grande amica della moglie dell'ex numero uno del Real. Ma dietro quella situazione di apparente condivisione c'era dell'altro, qualcosa di precedente all'intervento subito dalla giornalista. Ecco perché il particolare del rientro a casa avvenuto separatamente ha confermato come ormai da settimane i due non vivano più sotto lo stesso tetto.

Il pianto in diretta di Sara Carbonero

È un periodo molto intenso dal punto di vista emotivo. Sara Carbonero è tornata a vivere a Madrid dopo cinque anni trascorsi in Portogallo: oltre a occuparsi del proprio sito web per la vendita di abbigliamento e prodotti lifestyle è impegnata anche con le collaborazioni con Radio Marca, dove ha iniziato la sua carriera. Pochi giorni fa, durante una trasmissione in diretta, la donna si commosse e pianse ascoltando una canzone che le ricordava i suoi figli. Anche Iker è di nuovo nella capitale, rientrato alla ‘casa blanca' da dirigente dopo aver indossato la maglia del Real per una vita intera. Nella stessa città ma così distanti.