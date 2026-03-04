Igor Tudor rischia già l’esonero dal Tottenham: è stato ingaggiato appena tre settimane fa

Fosse stato qualcosa di gioioso, almeno inizialmente, si sarebbe potuto dire, citando, che c'è il rischio che: "La festa appena cominciata sia già finita". Questa frase calza bene per la malinconia in realtà che coinvolge totalmente sia il Tottenham che Igor Tudor, che a pochi giorni dal suo arrivo sulla panchina degli Spurs rischia già l'esonero. Dopo due sconfitte in due partite è già il momento del dentro o fuori. La partita con il Crystal Palace è uno spareggio salvezza e in caso di ko, secondo alcuni media inglesi, l'esonero sarebbe la successiva conseguenza.

Due sconfitte per Tudor con il Tottenham

Tudor si è imbarcato su una barca che naviga in acque agitatissime in Premier League, perché in Europa il cammino è totalmente differente. L'avvio è stato disastroso: due su due, ko netto in casa contro l'Arsenal (1-4) e poi sconfitta bis con il Fulham (2-1). Due derby finiti male e la classifica che resta deludente, fortuna che il West Ham abbia perso nettamente a Liverpool e sia rimasto a quattro lunghezze. Ma le risposte attese non sono arrivate. Dunque o si cambia passo o si ricambia allenatore.

La partita con il Crystal Palace può essere decisiva

L'allenatore croato, esonerato dalla Juventus lo scorso ottobre, sarebbe già in bilico per diversi motivi. Il primo, il più lampante: i risultati. Il secondo conseguente non essere riuscito a dare la scossa al Tottenham, il terzo riguarda proprio le parole di Tudor che dopo la partita con il Fulham si è lamentato sia dell'arbitraggio che della squadra: "Nove persone su dieci diranno che quello era fallo. Non stava pensando al calcio, ma a come ingannare l'arbitro. Questo è barare. A noi è mancato tutto. Non è questione di modulo, ma di atteggiamento, personalità e capacità di vincere i duelli".

Insomma, un bell'ambientino. Se non ci sarà un'inversione di tendenza si potrebbe cambiare ancora. Il Tottenham nel weekend non gioca, c'è la FA Cup, e si potrebbe scegliere o un traghettatore interno o riprendere Thomas Frank, che potrebbe riprendersi il posto per la partita degli ottavi di Champions con l'Atletico Madrid.