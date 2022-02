Icardi sparisce, Wanda si diverte di fronte alla domanda scomoda: “Ho deciso di bloccarlo” Wanda Nara sul suo profilo Instagram ha risposto ad una domanda scomoda sul suo compagno Mauro Icardi e sui motivi della sua cancellazione da Instagram.

Mauro Icardi è sparito in campo e sui social. L'attaccante argentino sta vivendo una stagione complicata al PSG, come confermato dai soli 5 gol in 24 presenze. L'ex Inter protagonista di una prova a dir poco impalpabile nella sfida costata ai Bleus l'eliminazione in Coppa di Francia contro il Nizza, è rimasto a casa in occasione della trasferta di Lille a causa di un problema al piede. Se dunque sul terreno di gioco l'argentino, ormai uscito anche dal giro della nazionale, proprio non riesce a ritrovare lo smalto dei tempi migliori anche fuori è uscito dai radar. Ha fatto nuovamente rumore infatti la sua cancellazione da Instagram che ha alimentato ancora una volta il tormentone relativo alla relazione con Wanda, con le indiscrezioni di una possibile nuova rottura.

Impossibile dimenticare il vero e proprio psicodramma iniziato ad ottobre in casa Icardi, con la rottura tra il bomber e la sua compagna-agente Wanda a causa della liaison galeotta con la modella e attrice China Suarez. Da lì è iniziata una vera e propria telenovela che sembrava essersi conclusa dopo una serie di colpi di scena raccontati anche sui social, con il lieto fine. Qualche settimana fa però la situazione è diventata nuovamente nebulosa tra Maurito e Wanda, dopo che il primo aveva cancellato il suo account Instagram non prima però di smettere di seguire la sua compagna e di cambiare foto profilo, togliendo quella con la moglie e inserendo una con i figli.

Il post chiarificatore di Wanda Icardi

Una storia di Wanda in cui lei appariva senza fede poi, aveva contribuito ad alimentare il gossip, facendo pensare ad una nuova frattura, con il giocatore che ha dovuto anche fare i conti con le indiscrezioni relative ad un possibile addio sul mercato poi smentite nei fatti. Come sono andate realmente le cose? A spiegarlo ci ha pensato proprio Wanda Nara in occasione di una delle sue stories di Instagram in cui ne ha approfittato anche per rispondere ad alcune domande scomode, sulla sua relazione con il centravanti.

In una in particolare ha chiarito quanto accaduto nelle ultime settimane, provando a spiegare il motivo per cui anche lei a sua volta aveva bloccato Mauro Icardi sul social network: "Ho deciso di bloccarlo perché stava per chiudere il suo account. Così facendo, sparisco dalla sua lista di contatti. Ma ammetto che le versioni che loro (i media, ndr) inventano mi divertono". Una motivazione non del tutto convincente, anche perché non ci sarebbero state conseguenze, se Mauro avesse cancellato il suo profilo, avendo comunque Wanda tra i followers.