Icardi e Wanda, indizi di nuova crisi: succede nella notte, “qué está pasando?” In passato è stato lui l’incudine, stavolta Mauro Icardi ha preso l’iniziativa: nuovi venti di crisi nella storia con Wanda Nara.

Ebbene sì, ci risiamo, dopo qualche settimana di amore (ri)sbandierato sui social in seguito alla pace che aveva salvato il matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Il tradimento con Eugenia ‘China' Suarez, le chat beccate sul cellulare, l'incontro clandestino in albergo: tutto sembrava sepolto in nome dell'amore/brand tra il calciatore del PSG e la showgirl argentina.

E invece nella notte Icardi ha dato un nuovo scossone alla storia, con un paio di mosse su Instagram che in Argentina sono state lette come un indizio di reiterata crisi nella coppia. Stavolta è stato l'ex interista a prendere l'iniziativa e mandare un segnale sul fatto che riaggiustare qualcosa che si è rotto è difficile, tremendamente difficile. Icardi ha infatti smesso di seguire la moglie su Instagram ed ha anche cambiato la sua foto del profilo: al posto di quella abituale che lo ritraeva con Wanda, adesso ce n'è una assieme alle due figlie Francesca e Isabella, con la Tour Eiffel sullo sfondo. Nella timeline sono tuttavia ancora presenti le foto in cui c'è anche la moglie.

Contemporaneamente, pur non commentando, Wanda ha postato soltanto una foto con la figlia più piccola, in cui si copre gli occhi in un gesto che potrebbe essere di tristezza. A svelare in tempo reale questo nuovo terremoto nella seguitissima coppia è stata la pagina Instagram Chismes de Ker, gestita dalla giornalista di gossip Ker Weinstein. Il dettaglio è tutt'altro che un dettaglio, visto che fu proprio a lei che Wanda Nara nello scorso ottobre confermò la prima devastante crisi con Icardi, mandandole un breve messaggio e dando inizio ufficialmente alla saga: "Mi sono separata".

La Wernstein ha dunque postato una serie di storie indicando chiaramente cosa aveva visto (o cosa le aveva detto Wanda), concludendo con una domanda: "Qué está pasando?". Ovvero: "Cosa sta succedendo?". Quello che sicuramente sta succedendo è che il rendimento in campo di Icardi è a picco, pur avendo giocato da titolare le ultime partite nel PSG, per le assenze dei vari Neymar e Messi. Il suo ruolino in stagione dice appena 5 reti in 23 presenze, né il mercato di gennaio ha portato l'atteso trasferimento. Del resto se il suo procuratore è la stessa persona che ha smesso di seguire su Instagram…