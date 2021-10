Icardi si divide su Instagram: adesso segue solo due profili, non c’è solo Wanda Nara Domenica sera Mauro Icardi era a Marsiglia, a scaldare la panchina per tutta la durata della partita che il PSG ha pareggiato contro la squadra di Sampaoli. Intanto, a centinaia di chilometri di distanza, sua moglie Wanda Nara faceva serata da single, andando per locali con amici. Le novità arrivano da Instagram…

A cura di Paolo Fiorenza

Mauro Icardi domenica sera è tornato quasi ad essere un calciatore, visto che è riuscito almeno a convincere Mauricio Pochettino di avere la serenità d'animo sufficiente per tornare nella lista dei convocati per Le Classique tra PSG e Marsiglia, andato in scena in un clima incandescente al Velodrome e terminato con un pareggio per 0-0. Il 28enne attaccante argentino è rimasto per tutta la partita inchiodato alla panchina – visto che il tecnico ha optato nel secondo tempo per cambi non troppo coraggiosi, Kehrer per Di Maria e nel finale Wijnaldum per Neymar – ma ha fatto comunque un passettino in avanti verso un ritorno alla normalità nella sua sfera professionale, dopo l'assenza "per motivi familiari" in occasione del match di Champions League contro il Lipsia.

Sono stati 7 giorni folli per Icardi, finito nel frullatore emotivo e mediatico della crisi matrimoniale con Wanda Nara, esplosa due sabati fa quando la showgirl argentina ha scoperto i messaggi scambiati dall'ex interista con la 29enne attrice Eugenia ‘China' Suarez, che dal canto suo ha confermato l'intera tresca addossandone tutta la responsabilità al giocatore, da lei annoverato nella categoria dei "conquistatori seriali". Una crisi vissuta non solo tra le mura domestiche, fra Milano e Parigi, ma anche se non soprattutto su Instagram, tra tentativi – anche un po' patetici – di lui di farsi perdonare prostrandosi ai piedi dell'amata e l'indifferenza social di lei, che sembra averlo cancellato completamente dalla sua vita.

L'ultima puntata della saga vede comparire nuovamente il profilo della moglie tra quelli seguiti da Icardi su Instagram, dopo che con ogni probabilità era stata lei a bloccarlo in seguito alla pubblicazione da parte del giocatore di una foto intima che li ritraeva assieme a letto con un messaggio che sapeva di rivincita: "Quando su Instagram sei single ma di notte vieni a chiedere perdono". Nei giorni precedenti, l'account di Wanda era diventato l'unico seguito da Maurito, che voleva dimostrare alla consorte che non esiste altro mondo per lui al di fuori di lei, adesso invece i profili seguiti sono diventati due: oltre a quello della madre delle sue due bambine è rispuntato quello del PSG. Un altro piccolo passo verso la normalità, ammesso che in una situazione tuttora così surreale possa parlarsi di normalità.

Icardi vuole far sapere che in questo momento della sua vita ha due soli pensieri: sua moglie e la sua attuale squadra di calcio. Dal canto suo, Wanda continua a comportarsi come una mamma single, dividendosi tra la cura dei suoi figli – aiutata in questo difficile frangente dall'ex marito Maxi Lopez, che sta badando ai tre maschi – ed una vita privata che non prevede più la presenza di Icardi ed anche le partite del PSG, che fino a prima della crisi la vedevano sempre spettatrice partecipe. Eloquente la documentazione social della sua domenica: Wanda ha fatto serata fuori, per i locali e le vie di Parigi in compagnia di amici, mentre Icardi scaldava la panca a quasi mille chilometri di distanza dall'altra parte della Francia…