Icardi e Wanda Nara ora litigano sui social: messaggi pubblici e insinuazioni, volano stracci Botta e risposta tra Mauro Icardi e Wanda Nara sui social. Una litigata pubblica su temi relativi alla loro presunta riconciliazione che la modella argentina smentisce categoricamente. Lui non ci sta…

A cura di Fabrizio Rinelli

Mauro Icardi risponde a Wanda Nara su Twitter e scrive l'ennesimo capitolo di quella che può essere considerata a tutti gli effetti come un'autentica telenovela. Ci risiamo, la battaglia social tra i due prosegue dopo l'annuncio della separazione datato 22 settembre. In un mese esatto è successo di tutto. L'attaccante argentino tenta in tutti i modi una riconciliazione, ma la modella e agente del giocatore non vuole. Maurito fa di tutto per provarci, prendendo anche un aereo in direzione Buenos Aires per convincere Wanda a ripensarci.

Non si sa cosa sia successo in Argentina in quelle ore, ma sta di fatto che Icardi, attraverso un tweet, ha fatto intendere come i due non siano stati poi così distanti in quel frangente…In tutto ciò si inserisce di prepotenza il cosiddetto terzo incomodo, quel L-Gante, giovane rapper 22enne, paparazzato mentre baciava Wanda. Uno scenario degno di una soap opera che si arricchisce di un nuovo capitolo spuntato fuori questa notte. Icardi ha risposto a un tweet di Wanda che non aveva preso bene un articolo in cui si parlava di un ritorno di fiamma tra l'attaccante argentino e la bella modella che avrebbe messo fine alla rottura annunciata un mese fa.

"La donna ha perdonato il calciatore…" si legge nell'articolo in questione che mette in evidenza come Wanda Nara si fosse messa alle spalle il tradimento di Icardi con la China Suarez. "Wanda avrebbe fatto il primo passo verso la riconciliazione con Icardi" scrive il giornale argentino in questione ‘ElTrece' che ribadisce proprio questo concetto sottolineando inoltre come la stessa modella avesse cominciato a seguire nuovamente Icardi sui social dopo averlo bloccato più volte negli ultimi tempi. A questo punto Wanda Nara non ci sta e decide di rispondere in maniera perentoria smentendo categoricamente tutto ciò: "Non ho niente da perdonare, siamo separati. Grazie per NON avermi consultato".

Un messaggio molto chiaro che ribadisce la piena convinzione della donna di voler andare avanti per la sua strada senza Maurito che nel frattempo in Turchia, tra le fila del Galatasaray, sembra l'ombra di se stesso. La risposta di Wanda è però l'unico assist che Icardi riesce a capitalizzare al meglio in questo momento e così decide di intervenire aprendo ulteriori scenari su questa storia dai risvolti sempre più misteriosi: "Separati come quando sono venuto in Argentina qualche giorno fa? Firmo che ci siamo trovati benissimo", ha ribattuto l'attaccante che sembra deciso a non mollare Wanda facendo capire che il loro ultimo incontro sia stato tutt'altro che interlocutorio…ricordandole cosa sia accaduto. Il tutto all'interno di uno scenario social, e dunque pubblico, che rende questa storia una vera telenovela.