Ibrahimovic spacca il vetro del bus del Milan in totale trance agonistica: autista sconcertato Zlatan Ibrahimovic è riuscito ad incendiare il popolo rossonero prima di Milan-Atalanta. L’esperto centravanti svedese si è letteralmente scatenato, causando anche un danno.

A cura di Marco Beltrami

Anche quando non gioca Zlatan Ibrahimovic trova il modo per dare il suo contributo per il Milan. I problemi fisici che lo hanno accompagnato durante tutta la stagione, culminati nei fastidi al ginocchio, hanno impedito al 40enne svedese di giocare con continuità soprattutto nelle ultime giornate, ma non gli hanno precluso la possibilità di rivelarsi decisivo grazie al suo carisma e alla sua esperienza, in un gruppo che è sempre più vicino a realizzare il sogno Scudetto.

Ha disputato uno spezzone finale di partita contro Lazio e Fiorentina, rivelandosi un talismano per un Milan che è riuscito a trovare nel finale a trovare vittorie fondamentali. Contro il Verona poi, come svelato da Pioli, ha saputo toccare le corde giuste della squadra con un discorso motivazionale rivelatosi forte e capace di spronare tutti. E con l'Atalanta? Nell'ultima preziosissima partita di Serie A, il centravanti è rimasto per tutti i 90 e più minuti in panchina, senza nemmeno scaldarsi. Nonostante tutto ha svolto il suo ruolo da "motivatore" anche a bordo campo, incoraggiando costantemente un Milan che ora, con un risultato positivo in casa del Sassuolo sarà campione d'Italia a prescindere dall'esito di Inter-Sampdoria, che si giocherà in contemporanea.

L’autista del pullman del Milan sconcertato dopo il danno causato da Ibrahimovic

Questa volta Ibrahimovic non si è concentrato solo sulla squadra, ma anche sui tifosi. L'obiettivo del calciatore è stato quello di caricare ulteriormente il popolo rossonero in vista di Milan-Atalanta, per trasformare poi San Siro in un catino infernale. Missione compiuta a giudicare dall'atmosfera caldissima all'interno dell'impianto meneghino. Ibra è apparso letteralmente scatenato al momento dell'arrivo della squadra in pullman.

Il bus ufficiale del Milan, letteralmente scortato da tantissimi tifosi, si è fatto strada a fatica. Ibrahimovic si è spostato nella parte anteriore, vicino alla vetrata, e ha iniziato con ampi gesti a chiedere ai sostenitori presenti di alzare il volume. Lo svedese è apparso in trance agonistica e ad un certo punto si è piegato in avanti colpendo con delle manate reiterate proprio il parabrezza. Qualcosa però è andato storto, e il vetro si è rotto proprio nel punto battuto dalla mano destra del bomber, con una crepa evidente. Una situazione che sottolinea la forza utilizzata da Ibra per chiamare a raccolta il popolo rossonero. Quanto accaduto ha sconcertato l'autista che con un gesto plateale ha indicato il danno causato da Ibra come a dirgli "guarda cosa hai combinato Zlatan". Forse però a conti fatti ne è valsa la pena alla luce del risultato della squadra e dell'entusiasmo generatosi sulla sponda rossonera di Milano.