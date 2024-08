video suggerito

Ibrahimovic si presenta nello spogliatoio del Milan: discorso vibrante nel silenzio totale Zlatan Ibrahimovic nello spogliatoio del Milan subito dopo il ko a Parma. Il dirigente rossonero fa un discorso alla squadra senza urla, con toni pacati, ma decisi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Zlatan Ibrahimovic a colloquio con la squadra negli spogliatoi dopo la sconfitta del Milan a Parma nella seconda giornata di Serie A. Per i rossoneri solo un punto nei primi due turni di campionato. Risultato che di certo non può far felice la dirigenza. E così lo svedese, presente in tribuna al Tardini, non ha perso tempo ed è corso nella pancia dello stadio emiliano per un faccia a faccia immediato con i calciatori. Questo secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport che sottolinea come quello dello svedese sia stato un confronto motivazionale con la squadra.

Tutti in silenzio ad ascoltarlo: zero urla, toni pacati, ma decisi. È il metodo Ibra che nel ruolo di voce della proprietà si ferma spesso a parlare con i calciatori, col gruppo, per definire dinamiche o semplicemente scambiare idee, dubbi e opinioni. In questo caso però il suo discorso arriva dopo una cocente sconfitta che ha visto sul banco degli imputati anche diversi big: Leao e Theo Hernandez su tutti. Ibra non avrebbe fatto nomi e non si sarebbe rivolto a nessuno in particolare. Il suo è stato un intervento deciso e mirato a motivare il gruppo a tirare fuori immediatamente le proprie potenzialità.

La delusione di Pulisic e Theo a Parma.

Cardinale e Ibrahimovic oggi a Milanello per un discorso alla squadra

Ibrahimovic avrebbe ribadito la sua piena fiducia nella squadra che chiaramente definisce competitiva e completa quasi in ogni reparto. Parole importanti che secondo Repubblica potrebbero essere riprese anche da Gerry Cardinale che oggi sarà a Milanello proprio per parlare a tecnico e giocatori. Fonseca è stata una sua scelta e chiaramente vorrà delle spiegazioni. Il punto chiave sembra essere l'atteggiamento della squadra, specie da parte di quei giocatori dal quale si aspetta sempre un salto di qualità maggiore come lo stesso Leao e Theo Hernandez.

Gli undici titolari del Milan scesi in campo a Parma.

Contro la Lazio il Milan è a caccia subito di una svolta

Oggi sui campi d'allenamento di Milanello dunque ci sarà il discorso conclusivo dopo le prime due giornate di campionato a dir poco deludenti. Il Milan dovrà ricaricare le pile e riacquistare fiducia fin da subito, dalla prossima partita, quella di Roma contro la Lazio di Baroni. Non una sfida facile contro una squadra, quella biancoceleste, che arriva anch'essa da una sconfitta – quella di Udine – inaspettata. Siamo ancora a inizio stagione ma per il Milan sembra essere già arrivato il momento di tenere alta l'attenzione per evitare di cadere ancora.