Ibrahimovic era nello spogliatoio dopo Juve-Milan: “Allegri molto arrabbiato, Leao non da meno”

Zlatan Ibrahimovic conosce bene Rafa Leao, essendone stato anche compagno di squadra. L’ex attaccante e attuale senior advisor del Milan ha preso le difese del portoghese, parlando anche di quanto accaduto dopo Juventus-Milan. Lo svedese ha anche “aperto le porte dello spogliatoio”, raccontando della frustrazione per la mancata vittoria.

L'intervista di Ibrahimovic, cosa ha detto sul post Juve-Milan

A La Gazzetta dello Sport, Ibra ha affrontato diversi argomenti, partendo ovviamente dalla prova di Torino. Molto rammaricato Max Allegri, che ha puntato il dito contro Leao, dal quale si aspetta un atteggiamento diverso. Cosa è successo? Ibrahimovic era presente negli spogliatoi: "C’è un allenatore, se posso aiutare senza disturbare lo faccio. Ma non vai sopra l’allenatore, lo metti solo in difficoltà. Io posso essere più amico di lui dei giocatori, poi sono sempre Ibra con l’esperienza di Ibra. A Torino ero nello spogliatoio ed erano tutti arrabbiati, pure Allegri, perché si poteva vincere. E anche Leao".

Ibrahimovic difende Leao dalle critiche

Ibra non è quindi entrato nel merito delle indiscrezioni relative allo sfogo del tecnico contro il portoghese, che già durante la sfida era stato richiamato più volte. Ibrahimovic si è comunque soffermato su Leao, prendendone le difese. L’attaccante sta pagando dazio a una condizione fisica non ottimale, conseguenza dei problemi delle scorse settimane: "Durante la preparazione era il migliore, poi è stato fuori un mese e deve tornare in forma. Lui è magia. Parleremo sempre di lui, perché è uno dei giocatori più forti del mondo. L’ho visto ragazzino, ora ha due figli: è un percorso. Io sono diventato maturo a 28 anni".

Un endorsement vero e proprio quello di Ibrahimovic nei confronti di Leao, certificato anche dall’esaltazione per il suo ex compagno di squadra nell’annata memorabile dello scudetto: "E comunque quando abbiamo vinto lo scudetto posso dire che lo ha vinto da solo". E se lo dice lui…