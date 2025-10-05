Allegri fa un discorso chiaro a Leao dopo Juve-Milan: “Uno come lui quando arriva lì deve fare gol”

Massimiliano Allegri si è ripresentato allo Stadium da avversario e con il suo Milan e ha parlato del pareggio 0-0 contro la Juventus subito dopo la partita. Il tecnico livornese si sofferma su Leao: “Uno come lui quando arriva lì deve fare gol”.

Massimiliano Allegri si è ripresentato allo Stadium da avversario e con il suo Milan non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro la Juventus perdendo la testa della classifica che ora, alla sosta, appartiene solo a Napoli e Roma. Il tecnico livornese non si rammarica per questo pareggio nonostante il rigore sbagliato da Pulisic che manda alto un rigore. Allegri ne ha parlato nel corso dell'intervista post gara rilasciata a DAZN e Sky. "Primo tempo equilibrato, nel secondo tempo siamo cresciuti anche fisicamente e abbiamo avuto diverse occasioni – spiega -. Nel momento decisivo quando avevamo la Juventus in mano dovevamo avere la cattiveria per fare gol".

E a questo punto Allegri, a proposito di attacco si sofferma a parlare proprio di Leao che ha sbagliato due occasioni incredibili: "È stato fuori da 45 giorni, domenica scorsa è entrato per necessità, deve ritrovare la condizione – aggiunge -. Abbiamo bisogno di lui e Nkunku". Poi Allegri fa riferimento alla rabbia, alla cattiveria agonistica che è un po' mancata stasera. E si riaggancia a Leao: "Già nel Lille giocava da centravanti, e infatti sulla palla di Modric fa un'ottima lettura di gioco ma uno come lui quando arriva lì deve fare gol".

Pulisic ingabbiato tra i centrocampisti della Juventus.

Una tirata d'orecchie importante che vuole essere anche un monito per lo stesso portoghese il quale sarà chiamato a fare meglio di stasera soprattutto in fase realizzativa. Allegri poi si sofferma a parlare del suo ritorno allo Stadium accolto al meglio dai tifosi della Juventus: "Emozionante ritornare qui, ho visto tante persone con cui in otto anni alla Juve ho gioito e pianto e devo ringraziare tutti loro e anche il pubblico anche se ora sono al Milan e dobbiamo are bene qui – sottolinea -. Il punto di stasera ce lo portiamo a casa perché non abbiamo subito gol ma dobbiamo capire quando c'è da azzannare l'avversario".

A tal proposito, in riferimento al gol fallito nel finale da Leao da solo davanti a Di Gregorio, Allegri risponde alla domanda se fosse stato opportuno forse tenere in campo Gimenez che è stato indubbiamente uno dei migliori in campo in casa Milan. Il tecnico dei rossoneri scherza: "Magari stasera ci ho messo qualcosa del mio – dice e aggiunge -. Gimenez ha fatto una bella partita, lavora molto per la squadra, forse potevo tenerlo ma ho pensato di mettere gente fresca dentro".