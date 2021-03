Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo. Il centravanti svedese del Milan, ospite fisso della kermesse, dopo aver preso in giro il padrone di casa Amadeus "Ce la fai per il secondo tempo? Potrei metterti in panchina", gli ha riservato un'occhiataccia quando ha citato Cristiano Ronaldo, tra i fan della cantante Madame. Non poteva mancare poi il siparietto con il presentatore a sfondo calcistico.

Non poteva mancare la battuta a sfondo calcistico per Zlatan Ibrahimovic sul palco dell'Ariston. Dopo una prima uscita non brillante, il centravanti si è parzialmente rifatto nella seconda occasione quando ha scherzato su un "argomento" a lui più congeniale, ovvero quello calcistico. Stuzzicato da Amadeus, l'esperto centravanti ha dato i voi alla prima serata del Festival di Sanremo, anticipando la sua assenza domani quando, nonostante l'infortunio, sarà al seguito del suo Milan sul contro l'Udinese: "Stai sereno, senza stress. Fino a quando c'è Zlatan tutto sotto controllo. Il problema sarà domani quando non ci sarò. Il voto stasera? Ho fatto un bel Festival e sono stato il migliore sul palco. Il migliore di tutti i tempi".

Il campionissimo rossonero ha poi scherzato sui tanti cantanti in gara, troppi a suo giudizio visto la tarda ora. Ibra ha dato un consiglio all'interista Amadeus: "Il voto stasera? Ho fatto un bel Festival e sono stato il migliore sul palco. Il migliore di tutti i tempi. Scrivi questa regola: il Festival di Zlatan dura 90′ più recupero. Fischia la fine. Troppi i cantanti, dalli in prestito all'Inter". Poi però, forse pensando anche ai tanti infortuni accusati ultimamente dai rossoneri ha chiosato: "Anzi forse mi sa che servono più al Milan".