I tifosi della Roma hanno lanciato salmone ai norvegesi del Bodo: “Sono dei pazzi” Roma-Bodo/Glimt è stata anche la sfida nella sfida tra le due tifoserie, che si sono affrontate all’Olimpico a suon di sfottò e ironie. E a colpi di salmone.

A cura di Alessio Pediglieri

Al quarto tentativo, la Roma è riuscita ad avere la meglio del Bodo/Glimt: 4-0 all'Olimpico e una vittoria che ha scacciato definitivamente i fantasmi. Dopotutto i norvegesi nei tre precedenti stagionali avevano conquistato due vittorie e un pareggio rifilando 10 gol alla difesa giallorossa che per una volta non ha subito, ottimizzando il lavoro offensivo nel momento più decisivo visto che il successo è coinciso con l'approdo in semifinale. Ma Roma-Bodo non è stata una gara come le altre e anche tra le due tifoserie è andato in scena un confronto a distanza.

Nulla di grave, anzi, anche se un po' di tensione c'era soprattutto da parte romanista che sapeva di poter trascinare i propri giocatori all'impresa più importante ma che ha concretizzato l'idea solamente davanti allo show di uno Zaniolo letteralmente indemoniato. Prima, il palcoscenico lo avevano preso i tifosi del Bodo che, forti dell'imbattibilità e ben sapendo di essere considerati la bestia nera della Roma, si sono approcciati all'Olimpico in un clima di vacanza in trasferta. Con tanto di lettera aperta agli ultrà romanisti per lasciare intatta l'atmosfera di festa e di sport che poi si è protratta ancora una volta sui social ma, questa volta, a ruoli invertiti.

Un messaggio pienamente recepito dai capitolini che però non hanno di certo dimenticato i tanti sfottò sia in Norvegia sia sui social ogni qualvolta il Bodo riusciva a imporsi sulla Roma: decine di striscioni e scritte inneggianti l'oltraggioso 6-1 e poi tanta ironia via web. Non solo, perché anche all'Olimpico non è mancato l'ulteriore ironia di chi si è voluto presentare in tribuna indossando la maglia con il numero magico "61" in una sarcastica provocazione. E i tifosi della Roma? Non sono stati da meno e le immagini dell'Olimpico svuotato dopo i festeggiamenti per il passaggio del turno, lo dimostrano.

Il famoso cartello inneggiante il 6–1, che i tifosi del Bodo mostrarono all’Olimpico nella fase a Gironi

Una fotografia in particolare ha fatto il giro del web: un bel trancio di salmone abbandonato sui seggiolini dello stadio. Come mai? A rivelare del perché di quella inconsueta presenza è stato uno dei tifosi norvegesi arrivati per vedere la gara e che su Twitter rivela l'arcano: "E' stato bello essere allo Stadio Olimpico con 72.000 spettatori. E Roma è un vero scrigno di tesori di una città. Ma i tifosi della Roma, ecco sono pazzi" ha scritto sul proprio account. "Chi nello stadio porta con sé il salmone da lanciare agli avversari?" si è chiesto divertito, con tanto di emoticon sorridente. A riprova che anche nei momenti topici si può mantenere un profilo basso e un clima di puro divertimento, senza eccessi.