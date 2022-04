Zaniolo superlativo, Roma magica: poker al Bodø/Glimt, Mourinho in semifinale di Conference League La Roma ha battuto per 4-0 il Bodø/Glimt e si è qualificata per le semifinali della Conference League: i giallorossi affronteranno il Leicester.

A cura di Vito Lamorte

Superlativo. Questo è l'unico aggettivo che può essere utile per definire la straordinaria prestazione di Nicolò Zaniolo e della Roma, che ha battuto per 4-0 il Bodø/Glimt con una prestazione strepitosa e ha conquistato la qualificazione alle semifinali di Conference League. I giallorossi hanno scelto la serata migliore per battere i norvegesi per la prima volta in stagione, dopo tre gare favorevoli alla squadra dello squalificato Knutsen: una delle migliori prove della stagione da parte degli uomini di Mourinho, che hanno disputato un match di alto profilo sotto tutti i punti di vista.

La squadra giallorossa è partita fortissimo e dopo pochi minuti ha trovato il gol del vantaggio con Tammy Abraham, che ha insaccato da pochi passi dopo una corta respinta di Haikin. L'attaccante inglese é il terzo giocatore della Roma dal 2000 ad oggi capace di segnare almeno 24 gol stagionali in tutte le competizioni, dopo Edin Dzeko e Francesco Totti.

I ragazzi di Mourinho continuano a macinare gioco e dopo una bella azione, palla avanti-palla dietro per due volte, è Zaniolo a trovare la rete con un tocco in uscita del portiere avversario. Davvero una manovra di pregevole fattura. La Roma ha continuato a giocare con grande intensità e sempre con il numero 22 è arrivata anche la terza rete: Zalewski confeziona un'ottima palla in profondità per il classe 1999, che con un pallonetto ha scavalcato l'estremo difensore e ha mandato in estasi l'Olimpico.

La magnifica serata del trequartista giallorosso viene completata dalla terza rete personale all'inizio della ripresa: sul lancio di Cristante, Nicolò Zaniolo ha controllato al meglio e appena entrato in area ha lasciato partire un bolide che ha terminato la sua corsa all'incrocio dei pali. La Roma ha controllato il match in maniera abbastanza agevole e lo Special One è riuscito anche a effettuare alcune sostituzioni in vista degli impegni del prossimo futuro.

Insieme a Arsenal, Liverpool e Real Madrid, la Roma è una delle quattro squadre ad andare almeno 3 volte in semifinale nelle coppe europee nelle ultime cinque stagioni (dal 2017/18 ad oggi). Dopo i momenti di tensione alla fine del match d'andata si poteva pensare ad una sfida più tesa ma i giallorossi sono stati bravissimi ad incanalare il match sui binari giusti. La Roma affronterà il Leicester in semifinale.

Il tabellino di Roma- Bodø/Glimt

RETI: 5′ Abraham, 23′, 29′ e 49′ Zaniolo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan (84′ Veretout), Zalewski (84′ Maitland-Niles); Pellegrini (75′ Oliveira), Zaniolo (60′ Felix); Abraham (84′ Perez). Allenatore Mourinho.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe (61′ Larsen), Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hogen, Saltnes; Koomson (73′ Mugisha), Espejord (61′ Boniface), Solbakken. Allenatore Knutsen (squalificato).

ARBITRO: José María Sánchez