I tifosi della Juve inondano il profilo Instagram di Pogba e lo massacrano: “Restituisci i soldi” In attesa delle controanalisi, i tifosi della Juventus già hanno emesso la loro sentenza su Paul Pogba dopo la notizia della positività al testosterone: è una lapidazione via social.

A cura di Paolo Fiorenza

Paul Pogba ha facoltà di chiedere "l'effettuazione della controanalisi entro tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito avverso delle analisi", ma i tifosi della Juventus già hanno emesso la loro sentenza sul calciatore e l'uomo, risultato positivo al testosterone dopo un controllo antidoping al termine del match vinto a Udine nella prima giornata di campionato.

È una condanna senza appello né beneficio del dubbio, per quello che era un ex beniamino e adesso è un "dopato" o "tossico" (i termini più usati nell'attaccarlo), che ci si augura di non rivedere più in campo con la maglia bianconera. Magari – è la speranza di molti juventini – dopo rescissione di un contratto pesantissimo per le casse della Vecchia Signora, che assicura al francese 8 milioni netti all'anno fino al 2026.

Paul Pogba contro il Bologna: per lui solo spiccioli in questo avvio di stagione

La mazzata è stata fortissima, così come la delusione. Mai tornato neanche lontanamente vicino ai livelli del passato, Pogba stava cercando faticosamente di risalire la china e ritrovare minutaggio in questo avvio di stagione, con un ruolo di panchinaro dovuto ancora alle sue precarie condizioni fisiche. Allegri sperava di poter rivedere il vecchio Polpo più avanti nella stagione, ma la scioccante notizia della positività cambia tutto: sul 30enne centrocampista incombe una squalifica che può arrivare fino a quattro anni.

Intanto Pogba è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping e in attesa di un comunicato suo o della Juventus, i tifosi bianconeri si sono riversati sull'ultimo post del calciatore su Instagram – risalente a cinque giorni fa, in cui beffardamente scriveva "il futuro appare luminoso" – per inondarlo di commenti in cui non solo lo scaricano, ma lo massacrano letteralmente.

L’ultimo post su Instagram di Pogba è diventato un tribunale in cui i tifosi della Juve già hanno emesso la condanna

"Restituisci tutti i soldi che ti sei mangiato, buffone tossico", "Restituisci i 10 milioni che ti sei rubato l'anno scorso e vattene a testa bassa. Pagliaccio", "Vattene via, basta. Positivo all'antidoping, ritirati", "Sei un rottame e ora pure dopato", "Sei tutto ciò che non voglio nella mia squadra, approfittatore, falso, svogliato e pure dopato, via da Torino ingrato": questi alcuni dei commenti che fanno a pezzi Pogba.

C'è poi chi è meno aggressivo e la mette sul piano dei sentimenti: "Cazzo Paul, con questa storia del testosterone hai deluso una comunità intera che credeva in te, oltre che un ragazzino che è cresciuto al campetto con il tuo numero 6 sulle spalle. Complimenti". La sostanza non cambia: nella Torino juventina non c'è quasi più nessuno disposto a dare credito al Polpo.