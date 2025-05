video suggerito

I tifosi del Tottenham fanno invasione di campo nello stadio sbagliato: non è quello della finale Al triplice fischio della finale di Europa League i tifosi hanno invaso il campo, ma non quello della finale: si sono trovati tutti a Londra, ma lo speaker li ha rimproverati.

A cura di Ada Cotugno

Il Tottenham rompe il digiuno di trofei durato 17 anni vincendo l'Europa League contro il Manchester United: è stata una notte indimenticabile per tutti i giocatori che hanno trovato il riscatto dopo una stagione orribile, che li ha portati a finire a un passo dalla zona retrocessione in Premier League. Son e tutti i suoi compagni di squadra hanno portato a casa la coppa, la prima nella lunga carriera del sudcoreano, regalando una gioia incredibile a tutti i tifosi. A Bilbao c'è stata un'invasione di londinesi e chi non ha potuto raggiungere la Spagna si è accontentato di assistere alla partita dallo stadio degli Spurs.

La società ha messo a disposizione l'impianto dove sono stati installati dei maxi-schermi per assistere alla finale: l'iniziativa ha fatto registrare il sold out e al triplice fischio i tifosi hanno fatto anche invasione di campo, anche se lì sul prato non c'erano i giocatori. L'euforia è durata poco perché la voce dello speaker ha interrotto tutti ricordando che sabato lo stadio ospiterà l'ultima partita della stagione e il rischio di danneggiare il terreno era altissimo.

L'invasione di campo dei tifosi a Londra

Se a Bilbao sono riusciti a contenere l'esuberanza dei tifosi, a Londra le misure di sicurezza non sono state così stringenti e alla fine l'armata bianca degli Spurs si è riversata tutta in campo. L'invasione è stata spettacolare, a giudicare dalle immagini riprese dagli spalti, ma è stata insolita perché in campo non c'erano i giocatori a festeggiare con la coppa. I tifosi inglesi hanno fatto invasione nello stadio sbagliato, quello di Londra dove non c'era la partita ma soltanto i maxi-schermi messi a disposizione dalla società per accontentare anche chi non è riuscito a prendere un biglietto per la finale.

E così, mentre i giocatori del Tottenham festeggiavano in Spagna, i loro tifosi hanno fatto lo stesso a centinaia di chilometri di distanza. La serata però è finita con una bella strigliata da parte dello speaker che ha cacciato tutti dal campo. Parlando attraverso il microfono ha ricordato che in quello stadio sabato gli Spurs giocheranno l'ultima partita della stagione e l'invasione di campo appena messa in atto rischiava di rovinare il campo e di procurare anche qualche infortunio ai giocatori per via del terreno irregolare, calpestato da migliaia di persone.