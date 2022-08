I tifosi del Real Madrid non hanno dimenticato il rifiuto di Mbappé: “Zero Champions League” I tifosi del Real Madrid non hanno dimenticato la scelta di Kylian Mbappé di restare al PSG dopo che per mesi tutto sembrava fatto per il passaggio al club spagnolo.

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid continua a fare incetta di trofei e la squadra di Carlo Ancelotti non ha nessuna intenzione di fermarsi. La vittoria della Supercoppa Europea è solo un assaggio di quello degli obiettivi dei Merengues per il prossimo anno: vincere, vincere, vincere. Così come lo scorso anno, quando si sono aggiudicati Supercoppa di Spagna, Liga e Champions League: una stagione che inizialmente era partita senza troppe pretese ma si è rivelata trionfale sotto molti punti di vista.

I campioni d'Europa in carica si sono mossi sul mercato con oculatezza e hanno portato a casa il talento francese del Monaco Aurelien Tchoumeni soffiandolo al PSG e prendendosi una bella rivincita dopo quello che era accaduto con Kylian Mbappé poche settimane prima.

Il forte attaccante francese era vicinissimo alla Casa Blanca e tutti gli indizi da gennaio in poi lasciavano pensare che che nella stagione 2022-2023 avrebbe vestito la camiseta blanca ma tutto è girato in poche settimane: le pressioni delle società, lo sforzo economico fatto da Al-Khelaifi e le pressioni politiche da parte di Macron hanno portato il calciatore a sposare ancora il progetto PSG.

I tifosi del Real Madrid non hanno dimenticato il "no" di Kylian Mbappé e questo rifiuto ha lasciato tutti con l'amaro in bocca. Nella prima uscita ufficiale dell'anno della squadra di Carlo Ancelotti, sugli spalti dello stadio Olimpico di Helsinki, dove il Real Madrid è stato proclamato Super Campione d'Europa per la quinta volta a pari merito con Barcellona e Milan nelle vincitrici del torneo, è apparso una maglia piuttosto esplicativa del sentimento dei supporter degli spagnoli per l'attaccante transalpino.

Un tifoso vestito con la maglia del Real aveva tra le mani la casacca del PSG con il nome di Mbappé, il numero 0 e la scritta "Champions League" in basso. Un messaggio diretto all'attaccante francese, che cercherà la sua prima vittoria nella massima competizione europea dopo che lo scorso anno il suo sogno si era infranto proprio in casa del Real Madrid, che qualche mese dopo avrebbe alzato al cielo il trofeo per la quattordicesima volta.

Riuscirà Mbappé a rispondere ai tifosi del Real Madrid a fine anno? O per il PSG la Champions League resterà un magnifica ossessione? Lo sapremo presto.