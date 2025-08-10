Calcio
video suggerito
video suggerito

I tifosi del Crystal Palace interrompono il minuto di silenzio per Diogo Jota: piovono fischi

Un piccolo gruppo di tifosi del Crystal Palace ha lanciato fischi durante il minuto di silenzio a Wembley in memoria di Diogo Jota e André Silva: i calciatori sono indignati.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
33 CONDIVISIONI
Immagine

Il Liverpool gioca la sua prima partita ufficiale senza Diogo Jota, morto assieme a suo fratello André Silva a seguito di un incidente stradale lo scorso 3 luglio, ma resta a bocca aperta per la reazione di un gruppo di avversari. A Wembley i Reds si giocano il Community Shield contro il Crystal Palace e prima dell'inizio della gara era stato organizzato un minuto di silenzio per commemorare i due giocatori scomparsi, interrotto bruscamente dopo 10 secondi a causa dei fischi provenienti da un gruppo di tifosi. 

È stata una scena agghiacciante che ha lasciato perplessi i calciatori, radunati tutti a centrocampo per ricordare i due portoghesi. L'arbitro ha sospeso tutto e dagli spalti gli spettatori hanno cominciato a rumoreggiare contro chi aveva sporcato quel minuto legato al ricordo di Diogo Jota e André Silva: mai prima d'ora si era verificata una cosa simile, dato che i due giocatori scomparsi hanno ricevuto omaggi toccanti da ogni parte del mondo.

I tifosi fischiano il minuto di silenzio per Diogo Jota e André Silva

È la prima partita del Liverpool senza il suo attaccante, morto tragicamente un mese fa in un incidente stradale assieme a suo fratello. Quella della sua scomparsa è stata una notizia devastante per i compagni di squadra e per i tifosi di tutto il mondo che hanno riversato tutto il loro amore sulla famiglia dei due scomparsi. Per ricordarli i dirigenti dei Reds e quelli del Crystal Palace hanno organizzato un omaggio prima del fischio d'inizio del Community Shield, il primo trofeo della stagione inglese in cui si scontrano vincitrice del campionato e della FA Cup.

Leggi anche
La moglie di Diogo Jota ricorda il matrimonio: “Un mese dal nostro: nemmeno la morte ci separi”
@espnfc

#diogojota #liverpool #crystalpalace

♬ original sound – ESPN FC

Il minuto di silenzio però è durato appena dieci secondi e l'arbitro ha dovuto interromperlo a causa di alcuni fischi che sono piovuti da un piccolo gruppo di tifosi del Palace: il loro rumoreggiare ha interrotto il momento toccante e ha fatto storcere il naso anche ai giocatori in campo che non si aspettavano un comportamento del genere in una situazione così delicata.

Calcio
Liverpool
33 CONDIVISIONI
Immagine
De Bruyne già brillante col Napoli, è l'ultimo regalo dell'ex nutrizionista di Conte
Il Milan vende Malick Thiaw al Newcastle e incassa una pioggia di milioni: scelto il sostituto
Lookman si allena da solo in Portogallo, l'Atalanta prepara una mega multa: lui attende l'Inter
Il mercato della Juventus è in stallo: tutto ruota attorno a Kolo Muani, che il PSG valuta tantissimo
Raspadori viene ceduto all'Atletico Madrid: quanto incassa il Napoli e come reinvestirà i soldi
Nicolò Zaniolo è sempre un uomo mercato: no a PSV e Benfica, vuole tornare di nuovo in Serie A
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views