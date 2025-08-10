I tifosi del Crystal Palace interrompono il minuto di silenzio per Diogo Jota: piovono fischi

Un piccolo gruppo di tifosi del Crystal Palace ha lanciato fischi durante il minuto di silenzio a Wembley in memoria di Diogo Jota e André Silva: i calciatori sono indignati.

Il Liverpool gioca la sua prima partita ufficiale senza Diogo Jota, morto assieme a suo fratello André Silva a seguito di un incidente stradale lo scorso 3 luglio, ma resta a bocca aperta per la reazione di un gruppo di avversari. A Wembley i Reds si giocano il Community Shield contro il Crystal Palace e prima dell'inizio della gara era stato organizzato un minuto di silenzio per commemorare i due giocatori scomparsi, interrotto bruscamente dopo 10 secondi a causa dei fischi provenienti da un gruppo di tifosi.

È stata una scena agghiacciante che ha lasciato perplessi i calciatori, radunati tutti a centrocampo per ricordare i due portoghesi. L'arbitro ha sospeso tutto e dagli spalti gli spettatori hanno cominciato a rumoreggiare contro chi aveva sporcato quel minuto legato al ricordo di Diogo Jota e André Silva: mai prima d'ora si era verificata una cosa simile, dato che i due giocatori scomparsi hanno ricevuto omaggi toccanti da ogni parte del mondo.

I tifosi fischiano il minuto di silenzio per Diogo Jota e André Silva

È la prima partita del Liverpool senza il suo attaccante, morto tragicamente un mese fa in un incidente stradale assieme a suo fratello. Quella della sua scomparsa è stata una notizia devastante per i compagni di squadra e per i tifosi di tutto il mondo che hanno riversato tutto il loro amore sulla famiglia dei due scomparsi. Per ricordarli i dirigenti dei Reds e quelli del Crystal Palace hanno organizzato un omaggio prima del fischio d'inizio del Community Shield, il primo trofeo della stagione inglese in cui si scontrano vincitrice del campionato e della FA Cup.

Il minuto di silenzio però è durato appena dieci secondi e l'arbitro ha dovuto interromperlo a causa di alcuni fischi che sono piovuti da un piccolo gruppo di tifosi del Palace: il loro rumoreggiare ha interrotto il momento toccante e ha fatto storcere il naso anche ai giocatori in campo che non si aspettavano un comportamento del genere in una situazione così delicata.