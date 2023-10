I tifosi del Boca pestano un infiltrato del River alla Bombonera: si è tradito con un tatuaggio Ennesimo episodio di violenza in occasione del Superclasico tra Boca Juniors e River Plate: i tifosi Xeneises pestano un infiltrato avversario alla Bombonera che si è tradito con un tatuaggio.

A cura di Vito Lamorte

Il SuperClasico tra Boca Juniors e River Plate non è mai una partita normale, sotto ogni punto di vista. In occasione dell'ultimo scontro che si è disputato ieri bisogna, però, mettere a referto l'ennesimo episodio di violenza.

A vincere la sfida è stata della squadra di Martin Demichelis, che in casa degli odiatissimi rivali si sono imposti per 2-0 grazie ai gol di Salmon Rondon ed Enzo Diaz, uno per tempo. Agli Xeneises è stato annullato un gol a Cavani per fuorigioco millimetrico nella ripresa.

Prima della partita, però, un gruppo di tifosi del Boca Juniors ha picchiato in maniera brutale un supporter del River Plate che si era infiltrato nel loro settore per il Superclásico.

I fan degli Xeneises della Baja Sur stavano entrando nel settore e prendendo posto quando hanno notato un dettaglio che ha scatenato subito una reazione violenta e dir poco esagerata: un uomo aveva un tatuaggio sul braccio con preciso riferimento al CARP e così è iniziata una vera e propria rissa.

L'uomo è stato aggredito in maniera violenza e veemente da diversi dei presenti: oltre a spintonarlo e a sbatterlo su e giù per i gradoni, è stato preso a calci mentre era a terra e nessuno si è messo per aiutarlo ma tutti guardavano la scena che stava accadendo senza fare nulla.

Alla fine i medici lo hanno portato via in barella, dopo che alcuni continuavano a lanciargli oggetti per ferirlo e altri gli sputavano addosso: secondo quanto riferito da diversi media argentini, l'uomo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Sono anni che i tifosi del River non possono seguire la loro squadra alla Bombonera e viceversa, quelli del Boca non possono andare al Monumental, perché i disordini che si sono verificati aveva portato alla decisione di vietare le trasferte in Argentina in occasione di questi match più ad alta tensione.