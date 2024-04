video suggerito

I tifosi del Bayern lanciano una petizione per trattenere Tuchel: record di firme raccolte I tifosi del Bayern Monaco lanciano una petizione per convincere Thomas Tuchel a restare sulla panchina dei bavaresi anche il prossimo anno. Raccolto un alto numero di firme: “Emery o Rangnick non possono reggere il confronto con lui”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Bayern Monaco è a caccia di un nuovo allenatore che possa sostituire Thomas Tuchel sulla panchina dei bavaresi. Dopo l'annuncio del divorzio dall'ex tecnico di Chelsea e PSG a fine stagione, il club tedesco però non è ancora riuscito a rimpiazzarlo. Dopo il no di Xabi Alonso e il prolungamento di contratto di Nagelsmann con la Germania, la panchina del Bayern è ancora senza un allenatore per il prossimo anno. E per questo dopo le ipotesi Emery e Rangnick i tifosi hanno deciso di lanciare una petizione.

"Thomas Tuchel, detto anche "Juppel", non ha mai avuto vita facile a Monaco – si legge nella nota dei tifosi – Nonostante la copertura mediatica negativa che lo circonda e la situazione del Bayern afflitto da tanti infortunati, ha portato la sua squadra alle semifinali di Champions League". Detto questo hanno lanciato una raccolta firme su change.org: "È l'uomo giusto e merita di restare per questo con questa petizione speriamo di attirare l'attenzione del club – si legge -. Vogliamo Tuchel e nessun altro".

Tuchel durante gli allenamenti del Bayern.

Al momento si è arrivati a quasi 15mila firme ma il numero continua a salire vertiginosamente: "Con tutto il rispetto per candidati come (Unai) Emery o Rangnick, questi allenatori non possono reggere il confronto con "Juppel" – continuano i tifosi bavaresi -. Considerando che la di Champions League all'Allianz Arena si svolgerà la prossima stagione, il Bayern Monaco dovrebbe essere felice di avere un allenatore di Champions League così eccezionale come il TT", continua il comunicato.

Leggi anche Tuchel rischia subito la panchina se il Bayern perdesse con l'Arsenal: Klose può sostituirlo

"Con lui le probabilità sarebbero sicuramente più alte che con i presunti candidati. "Juppel" ha già vinto la Champions League con il Chelsea e ha portato anche il PSG in finale". Una presa di posizione importante dunque da parte della tifoseria del Bayern. Nella conferenza stampa odierna la notizia della petizione è arrivata anche a Tuchel che ha risposto prontamente: "Mi fa piacere che la gente voglia tenermi qui. Ma per me non ha alcuna priorità – ha detto -. Non voglio inventare scusa ma siamo concentrati sulle partite finali".