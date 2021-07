Alberto Rimedio è positivo al Covid. Il telecronista Rai è uno dei tre giornalisti al seguito della Nazionale che ha scoperto di essere contagiato dopo la semifinale Italia-Spagna. Il telecronista della Rai non potrà commentare la finale Italia-Inghilterra. Per il giornalista romano è una grandissima beffa. Adesso la Rai dovrà decidere con chi sostituirlo, i nomi sul tappeto sono sostanzialmente due e sono quelli di Stefano Bizzotto, il più esperto dei telecronisti Rai, e di Luca De Capitani, voce dell'Under 21 e che ha commentato anche l'altra semifinale Inghilterra-Danimarca. La decisione dovrà essere presa a breve, la finale è in programma domenica sera.

Tre giornalisti positivi, compreso Alberto Rimedio

Tre casi di positività al Covid-19 tra i giornalisti al seguito della Nazionale di Roberto Mancini. Tra questi c'è anche Alberto Rimedio, che da sette stagioni è il telecronista delle partite della Nazionale di calcio per la Rai. Rimedio, che deve rinunciare alla telecronaca più importante della sua carriera, era rimasto a Londra, come un altro componente della squadra Rai che è risultato positivo, è positivo anche un altro giornalista della Rai, che è tornato a Coverciano e che per questo motivo la Federcalcio ha avviato la procedura di sanificazione del Centro Tecnico di Coverciano, dove alloggiano gli Azzurri. Mentre la Rai sta sottoponendo a ulteriori controlli tutti gli inviati.

Bizzotto favorito, potrebbe commentare Italia-Inghilterra

In questo momento sono due i nomi forti per la sostituzione di Alberto Rimedio e sono quelli di Luca De Capitani, giornalista che commenta le partite dell'Under 21 e anche tanti eventi importanti calcistici Rai ed ha avuto modo di commentare anche l'altra semifinale tra Inghilterra e Danimarca, e Stefano Bizzotto, che ha già fatto in passato le telecronache dell'Italia in passato e che è in assoluto uno dei giornalisti più preparati. Da capire se cambierà anche la seconda voce, perché Antonio Di Gennaro, talent della Rai, fa coppia fissa con Rimedio e potrebbe essere in isolamento.