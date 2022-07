I rigori della vergogna: non finiscono neanche in curva, ma in un altro settore dello stadio La finale è uno scandalo: tre rigori ciabattati tutti verso la tribuna laterale, mai vista una cosa del genere su un campo di calcio.

A cura di Paolo Fiorenza

La peggior sequenza di calci di rigore mai tirata da una squadra nella storia del calcio: questo è andato in scena oggi in Nigeria e non in un torneo da bar, ma in una finale. Un'altra pagina che non fa onore al calcio africano, già recentemente finito nella bufera per i due ridicoli risultati di 95-0 e 91-1 nei match promozione in Sierra Leone e per l'aggressione del presidente di una squadra ad un guardalinee, minacciato di morte finché dopo una ventina di minuti di stop non ha annullato il gol regolarissimo precedentemente convalidato.

Anche quest'ultimo episodio è accaduto in Nigeria, dove oggi si giocava la finale della Ogun State FA Cup tra Remo Stars, club attualmente in quarta posizione nella massima serie, quindi largamente favoriti, e Ijebu United. È stata una partita tiratissima, terminata sullo 0-0 nei tempi regolamentari. A questo punto avviene qualcosa che fa saltare la carte in tavola. La Federcalcio nigeriana infatti dice che non si giocheranno i supplementari, ma la coppa verrà decisa direttamente ai rigori.

E qua succede qualcosa di mai visto prima, che scatena sospetti e rabbia sui social: "Se questa non è una partita truccata, allora non so cosa sia – scrive un giornalista – Perché il calcio nigeriano è così? Perché non vogliamo mai il progresso?". La contesa finisce infatti dopo i primi tre rigori tirati per parte, col punteggio di 3-0 per lo Ijebu United, che si porta a casa la coppa mettendo a segno tutti i penalty, mentre le Remo Stars – nell'occasione tutt'altro che stellari – sbagliano tutti i loro rigori. Sbagliano a dire il vero è un termine riduttivo, visto che in un paio di video si vedono i calciatori ciabattare malamente le conclusioni di lato, non centrando neanche la curva: il pallone mestamente – e in modo ridicolo, vista anche l'importanza della posta in palio – veleggia verso la tribuna laterale.

Una roba inaccettabile, perché se nell'universo è possibile – sia pure remotamente – che un giocatore sbagli un rigore in questa maniera, beh, fallirli così tutti e tre appartiene alla fantascienza. In attesa che la Federazione nigeriana investighi su questo scandalo, si fa strada un'altra possibile spiegazione oltre al match fixing: gli errori dei giocatori delle Remo Stars sarebbero sempre volontari, ma dovuti al diktat del loro massimo dirigente, forse per protesta o per qualche altro motivo al momento ignoto.