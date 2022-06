Gol al 92′, guardalinee aggredito dal presidente avversario: 20 minuti di minacce e lo annulla Scandalo nel massimo campionato nigeriano, dove le minacce di morte ad un guardalinee hanno portato al suo cambio di decisione riguardo ad un gol (regolarissimo) inizialmente convalidato.

Scene di orribile violenza nel calcio nigeriano, ma anche quello che è accaduto dopo non è meno scandaloso, visto che alla brutalità dei fatti si è aggiunta l'ignavia di chi dovrebbe sovrintendere alla regolarità delle competizioni: è stato infatti ratificato – almeno momentaneamente – il risultato finale di un match che è palesemente figlio di minacce di morte portate al guardalinee.

Giovedì scorso si è giocato il match della massima serie nigeriana tra il Kano Pillars e il Dakkada, formazioni che occupano le zone basse della classifica. I padroni di casa vincevano 1-0 in virtù di una rete segnata nel primo tempo e la partita è arrivata al 90′ senza che il risultato cambiasse. Quando tutto sembrava portare al successo dei padroni di casa, ecco arrivare la doccia fredda del pareggio ospite al 92′: un contropiede innescato dal portiere, che in pochi secondi ha lanciato un giocatore del Dakkada verso una marcatura che è apparsa assolutamente regolare.

Il pareggio subìto ha scatenato la furia del presidente del Kano Pillars, che è immediatamente entrato in campo e ha preso a pugni il guardalinee, colpevole a suo dire di non aver sbandierato il fuorigioco. Il gesto inconsulto del massimo dirigente ha istigato ulteriori atti aggressivi da parte di altri dirigenti del club di casa e di alcuni tifosi che erano presenti sugli spalti in maniera clandestina, visto che il match si doveva giocare a porte chiuse.

Di fronte a crescenti tensioni e minacce – anche di morte – l'assistente arbitrale che aveva confermato il gol ha fatto un'inversione di marcia dopo oltre 23 minuti, annullando la marcatura. Poco dopo, il direttore di gara ha fischiato la fine e la partita è andata in archivio col punteggio di 1-0, risultato che ha tirato fuori il Kano Pillars dalla zona retrocessione, lasciando penultimo il Dakkada. Il presidente dei padroni di casa è stato poi sospeso a tempo indeterminato, davvero il minimo per quanto fatto in campo. Quanto all'esito del match, che il referto arbitrale indica conclusosi 1-0, toccherà alla locale Lega pronunciarsi in via definitiva.