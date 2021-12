I primi mesi di Messi al Psg sono stati perfetti: “Chi lo critica non capisce di calcio” Dopo l’addio al Barcellona e l’arrivo a Parigi non sono mancate le critiche al neo Pallone d’Oro argentino: “È un genio, sono gli altri a doversi adattare a lui”

A cura di Alessio Pediglieri

Al Psg si stanno iniziando a vivere giorni caldissimi, come è oramai naturale quando si avvicinano le sessioni di mercato: i parigini tornano ciclicamente al centro dell'attenzione generale per continui colpi in entrata o in uscita. Così, con la Ligue 1 praticamente già archiviata a Natale (45 punti e +13 sul Marsiglia anche se l'Olympique ha una gara da recuperare), la dirigenza si sofferma su questa prima parte di stagione e su ciò che avverrà nei prossimi mesi. Riflessioni che hanno visto per protagonista Leonardo, ds del club parigino che si è concesso a una lunga intervista sulle frequenze di Europe 1 Sport.

L'ex stella brasiliana è un punto fermo delle dinamiche interne del club ed è in perfetta sintonia con il patron Nasser Al-Khelaifi su ciò che si sta facendo e si andrà a fare. Al di là delle punzecchiature con botta e risposta a distanza tra Leonardo e Ibrahimovic, con il primo che ha preferito il silenzio davanti alla "fastidiosa" provocazione dello svedese di voler diventare il prossimo ds del Psg, il pensiero si è fermato alle stelle della squadra e alle critiche cui spesso sono state sottoposte insieme al club. Messi, Neymar, Mbappè: come si fa a mettere in dubbio le loro qualità o la possibilità di vederli tutti insieme in campo?

Il settimo Pallone d’Oro di Leo Messi, ulteriore motivo di polemiche e critiche verso l’argentino

Lo stesso Leonardo ha ammesso di essere rimasto esterrefatto davanti chi ha avuto il coraggio di mettere alla gogna la Pulga, dopo qualche settimana di Psg. "Intanto" ha sottolineato con non poco orgoglio "lui è arrivato qui dopo aver trascorso 20 anni nello stesso posto. E lo abbiamo portato qui in soli tre giorni. Dico: tre giorni, era del tutto inaspettato per lui. Dunque, come si fa a criticarlo? Se guardi le cifre di Messi, i suoi primi sei mesi sono incredibili. Lui e Mbappé hanno partecipato a quasi tutti i gol e se mi chiedi se sia decisivo la risposta è chiara: è decisivo".

Alcune perplessità sono arrivate sulla costanza delle prestazioni della Pulga, neo Pallone d'Oro – e anche per questo fortemente criticato – col ‘vizio' di ‘nascondersi' in campo senza essere mai protagonista assoluto: "Non abbiamo portato Messi qui perché doveva mettersi in mostra in ogni partita. Con lui siamo sicuri di essere più competitivi perché sappiamo che può decidere in ogni partita. Corre poco? Chi dice che deve correre 12 chilometri a partita? Lui è un genio e gli altri geni che abbiamo si adatteranno a lui. Se critichi Messi significa solamente una cosa: che non capisci di calcio. Oppure vuoi creare problemi".

I numeri di Leo Messi al Psg: 15 presenze, 6 gol e 5 assist tra Ligue 1 e Champions League

Analogo discorso per le altre due stelle del Psg, Neymar il brasiliano che Messi ha ritrovato dopo l'addio al Barça e Mbappè, la stella di casa, fuoriclasse francese che tutti vogliono strappare al Psg. "Ciò che dico va oltre l'interesse del club: Kylian è il giocatore più forte del mondo, ha solo 22 anni, faremo di tutto per trattenerlo anche se è una situazione complicata. Io credo che resterà con noi ma dobbiamo comunque rispettarne le volontà, anche se i rapporti con lui e la sua famiglia restano eccezionali". Così come Neymar, l'ultima delle tre stelle analizzata da Leonardo: "Non è un mostro come tanti dicono. Non ha mai mostrato l'altra parte di sè senza farsi conoscere al 100%. Ma è sorprendente: è vero che spesso ha fatto discutere e dividere, ma è Neymar e non cambierà mai per nulla e per nessuno"