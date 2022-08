I gironi di Conference League 2022/2023: per la Fiorentina c’è l’Istanbul Basaksehir Il sorteggio della fase a gironi di Conference League 2022/2023 ha definito il quadro delle avversarie della Fiorentina, unica italiana presente, in questa competizione. Per la viola c’è l’Istanbul Başakşehir.

A cura di Fabrizio Rinelli

Riapre i battenti anche la Conference League 2022/2023 con il sorteggio della fase a gironi della terza competizione europea riservata ai club. Dopo Milan, Inter, Napoli e Juventus in Champions e Roma e Lazio in Europa League, tocca alla Fiorentina. La viola che ha avuto la meglio sul Twente nel doppio confronto ai preliminari, è stata inserita nel girone A insieme a Istanbul Başakşehir, Hearts e l'RFS di Riga. Gli scozzesi e i lettoni sembrano essere assolutamente alla portata della Fiorentina rispetto ovviamente ai turchi.

La prima giornata del torneo prenderà il via il prossimo 8 settembre 2022, per poi proseguire nei giorni 15 settembre, 6 ottobre, 13 ottobre, 27 ottobre e 3 novembre 2022. Vincenzo Italiano farà leva su Jovic, arrivato dal Real Madrid nel corso dell'ultimo mercato e cercherà di avere la meglio su avversari del calibro dei turchi che sembrano essere gli unici capaci realmente di poter mettere in difficoltà, almeno sulla carta, la squadra allenata dal tecnico dei toscani all'esordio assoluto in una competizione europea nel ruolo di allenatore.

Girone A – Istanbul Başakşehir, Fiorentina, Hearts, RFS.

Girone B – West Ham, Steaua Bucarest, Anderlecht, Silkeborg

Girone C – Villarreal, Apoel Beer Sheva, Austria Vienna, Lech Poznan

Girone D – Partizan, Colonia, Nizza, Slovacko.

Girone E – Az, Apollon Limassol, Vaduz, Dnipro-1

Girone F – Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgardens

Girone G – Slavia Praga, Cluj, Sivasspor, Ballkani

Girone H – Basilea, Vasilia, Bratislvava, Zalgiris

Il girone B che vede West Ham, Steaua Bucarest e Anderlecht sembra essere sicuramente quello più competitivo insieme al raggruppamento D che vedrà protagoniste Partizan, Colonia e Nizza.

Il calendario completo di Conference League prevede gli spareggi della fase a eliminazione diretta il 16 e 23 febbraio

con gli ottavi di finale invece il 9 e 16 marzo 2023. Quarti di finale fissati il 13 e 20 aprile 2023 con le semifinali previste per i giorni 11 e 18 maggio 2023. La finale di Praga si giocherà invece il 7 giugno 2023.