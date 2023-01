I cartelloni crollano e i tifosi del Manchester United cadono in campo: la paura dopo il gol Il Manchester United vince e intravede la finale di Carabao Cup ma sono stati vissuti attimi di paura nella semifinale di andata in casa del Nottingham Forrest.

A cura di Vito Lamorte

Il Manchester United ha battuto per 3-0 il Nottingham Forrest nella semifinale di andata della Carabao Cup e sembra aver ipotecato la finale del torneo. La squadra di Erik ten Hag ha dominato il match del City Ground e grazie alle reti di Rashford, Weghorst e Bruno Fernandes i Red Devils potrebbero tornare a giocarsi un titolo dopo tanti anni di difficoltà.

Grande gioia da parte dei tifosi del Manchester United, che da diverso tempo vivono all'ombra delle rivali Manchester City e Liverpool. Proprio in occasione della terza rete in casa del Forrest, però, si sono vissuti attimi di paura perché è crollato un cartellone e si è creata una calca al limite del campo che ha fatto temere il peggio.

Subito si è temuto il peggio, soprattutto per chi era posizionato nelle prime file ma poco dopo Gary Neville a Sky Sports ha dichiarato: "È stato una situazione spiacevole per un momento o due, ma sembra che tutti stiano bene in quell'angolo. Stanno rimettendo a posto il cartellone pubblicitario".

I giocatori del Manchester United sono corsi verso lo spicchio del City Ground riservato ai propri tifosi dopo che Bruno Fernandes ha siglato la terza rete e ha messo lo United in una posizione molto comoda per la semifinale di ritorno di Carabao Cup contro i Tricky Trees.

I giocatori si sono fermati davanti ai propri fan per festeggiare ma mentre i tifosi esultanti si sporgevano sempre più verso il campo i cartelloni pubblicitari davanti a loro sono caduti e un discreto numero di supporter dei Red Devils è finito ai bordi del campo.

Non sono state riportate notizie di feriti o altre situazioni spiacevoli, ma c'è stata grande paura sia tra i presenti che tra chi vedeva la partita da casa.

Lo United è andato in vantaggio grazie a Marcus Rashford dopo appena sei minuti, con l'esterno offensivo che ha confermato il suo grande momento di forma. Wout Weghorst ha raddoppiato poco prima dell'intervallo con il suo primo gol per i Red Devils, dopo il suo trasferimento in prestito dal Burnley; e Bruno Fernandes ha chiuso i conti nei minuti finali.

Se il Manchester United dovesse qualificarsi per la finale, la squadra di Erik ten Hag affronterà il Newcastle o il Southampton: i Magpies nella gara d'andata hanno vinto per 1-0 e dovranno cercare di tenere questo vantaggio in casa dei Saints.