I calciatori del PSG si mettono a dieta, il nutrizionista fa le regole e bandisce cibi e bevande Il PSG ha assunto un nutrizionista per la squadra guidata da Galtier. Nuove regole da seguire per i calciatori, che da adesso in poi non potranno bere bevande zuccherate.

A cura di Alessio Morra

Tutti gli sportivi, non solo quello che giocano ad alti livelli, devono rispettare una dieta, devono seguire uno stile preciso e rigoroso, ma soprattutto sano nell'alimentazione. Così è da sempre, ma rispetto al passato è tutto molto più serio. Non esiste un atleta di prima fascia che non segua un nutrizionista e ogni club impone delle regole ai propri tesserati. Così è anche al PSG, che però con l'arrivo del tecnico Galtier cambia pelle e si trasforma anche da quel punto di vista. Per i calciatori ci sono regole ferree da seguire, e nessuno può (almeno sulla carta) permettersi di sgarrare. Con le nuove direttive sono banditi alcuni cibi ma soprattutto una serie di bevande.

Il PSG è una delle società più ricche del mondo e in rosa ha alcuni dei calciatori migliori del pianeta, basta citare Messi e Mbappé per capire quant'è forte questa squadra, ma negli ultimi anni soprattutto in Europa più di qualcosa è andato storto. Come si sa, per vincere la Champions sono fondamentali i dettagli e la dieta non è un dettaglio banale. Il nuovo d.s. Luis Campos in collaborazione con l'ex Nizza e Lille Galtier sta provando a dare un ordine a tutto l'assetto societario. E il club ha ingaggiato anche un nutrizionista, che si occuperò del regime alimentare dei calciatori.

Marco Verratti e Leo Messi sono due delle grandi stelle del Psg.

Questo professionista spagnolo si è già presentato nello spogliatoio e di sicuro ha fatto storcere il naso a qualcuno dei big perché ha bandito alcuni elementi e una serie di bevande dal regime alimentare dei giocatori. Innanzitutto sono state eliminate le bevande zuccherate, incluse il tè freddo e la Coca Cola, che tra l'altro è uno dei partner commerciali del club. Ed è stato poi anche stabilito che a colazione e a pranzo la squadra sia tutta assieme nel centro sportivo di Camp des Loges, in questo modo Neymar e compagni potranno essere controllati. Insomma vietati gli sgarri, niente dribbling alla dieta, ma solo in campo.