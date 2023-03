I biglietti per vedere l’Argentina venduti in un minuto: in migliaia collegati simultaneamente I biglietti per vedere l’amichevole dell’Argentina contro Curacao sono stati polverizzati in poco più di un minuto. Completamente presa d’assalto la piattaforma con migliaia di utenti collegati simultaneamente.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il bagno di folla che ha accolto l'Argentina nella prima gara ufficiale giocata dalla nazionale di Scaloni dopo la finale dei Mondiali contro la Francia, ha impressionato tutti. Messi che fa il giro di campo con la coppa tra le mani prima e dopo la partita contro Panama, il boato del pubblico a ogni gol della Seleccion e l'euforia ancora immutata da mesi, confermano l'entusiasmo che si vive attorno alla squadra. La spinta del popolo argentino è infatti travolgente e ha coinvolto tutto anche in vista di una semplice amichevole.

Già, perché l'Argentina scenderà in campo il 28 marzo contro Curaçao stabilendo già un primato assolutamente incredibile. Nessuno prima d'ora era riuscito a creare tanto attesa attorno a sé e specie per questa partita si è raggiunto un record assoluto nella vendita dei biglietti. L'amichevole contro la Nazionale dell'isola caraibica olandese, famosa per le spiagge e per la grande e ricca barriera corallina, farà registrare il tutto esaurito. Inevitabile che sia così viste le premesse viste contro Panama. ‘AS' fa sapere che i biglietti sono stati polverizzati sulla piattaforma in poco più di un minuto.

L’Argentina in festa durante la gara contro Panama.

Come un normale black friday che porta diversi utenti spesso ad attendere la mezzanotte prima di fiondarsi sulle varie piattaforme di e-commerce per sfruttare i fantastici sconti su qualsiasi cosa, in questa modalità è stata anche l'attesa per l'uscita dei biglietti di questa partita. La gara si giocherà allo stadio Unico Madre de Ciudade: uno stadio argentino di Santiago del Estero, nel nord del Paese. L'entusiasmo è cresciuto talmente tanto che secondo il quotidiano spagnolo i biglietti sarebbero stati acquistati in 1,17 minuti, con 39.086 tifosi che hanno acquistato i biglietti disponibili tramite la piattaforma Deportick.

Non appena i biglietti sono stati messi in vendita, oltre 305.448 utenti simultaneamente hanno cercato di accaparrarsi i ticket per la partita e, nonostante l'aumento della domanda, l'intero sistema è rimasto stabile con molti sostenitori che hanno perso ancora una volta la possibilità di vedere Messi e compagni in azione. La partita non è delle più esaltanti dato che Curaçao occupa la posi del ranking Fifa alle spalle del Bahrain e davanti ad Haiti. Ma in questo momento tutto la nazione non vuole fare altro che vedere da vicino Messi e compagni per omaggiarli ancora per quel successo che inevitabilmente è entrato nella storia del Paese.