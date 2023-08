I benefit di Neymar in Arabia Saudita: potrà vivere con la compagna anche se non sono sposati Neymar è stato convinto dall’Al Hilal ad accettare il trasferimento offrendogli uno stipendio mostruoso per due anni. Ma per il brasiliano ci sono pure una serie di benefit altrettanto top: un aereo privato, ma anche la possibilità di convivere con Bruna Biancardi. In Arabia Saudita sarebbe proibito non essendo sposati, ma come per Ronaldo si chiuderà un occhio.

A cura di Paolo Fiorenza

Ormai manca solo l'annuncio ufficiale per vedere Neymar con la maglia dell'Al Hilal, a fare compagnia a Koulibaly, Milinkovic-Savic e Ruben Neves. Il 31enne brasiliano – cui il PSG ha dato il benservito qualche giorno fa in maniera brutale, invitandolo a trovarsi un'altra squadra – si è consolato subito, almeno dal punto di vista del portafoglio, accasandosi anche lui in Arabia Saudita come molti altri campioni provenienti dall'Europa ricoperti d'oro in questa pazza sessione di calciomercato.

L'Al Hilal riesce dunque a coronare il suo inseguimento a una stella di primissima grandezza del calcio mondiale: la scorsa estate aveva provato a prendere Cristiano Ronaldo, poi approdato in inverno all'Al Nassr dopo aver rotto col Manchester United, e fino a qualche settimana fa sperava di riuscire a rispondere con Leo Messi, cui erano stati offerti 500 milioni per due anni. Incassato il no del fuoriclasse argentino, che ha preferito la qualità della vita della Florida per sé e la sua sua famiglia (a Miami guadagnerà comunque una cinquantina di milioni all'anno…), l'Al Hilal quando ha fiutato la possibilità di prendere Neymar è andato all-in, con la classica offerta irrinunciabile.

Neymar è molto impegnato anche fuori dal campo, tra musica e poker: chissà se in Arabia Saudita cambierà abitudini…

Del resto, le principali squadre della Saudi Pro League si sono rafforzate parecchio, con nomi top come Benzema (finito all'Al Ittihad campione in carica), Firmino e Mahrez (all'Al Ahli) e Mané (all'Al Nassr di Ronaldo). Quando si è aperta la possibilità, il colpo Neymar è diventato un diktat per il club di Riad, che non ha avuto problemi a convincere il PSG con una cifra per il cartellino del brasiliano di circa 100 milioni, importo che potrebbe arrivare a 120 con i bonus.

Neymar lascia il PSG dopo 6 anni in cui ha messo a segno 118 gol e 77 assist in 173 partite

Il grosso del lavoro è stato fatto dal lato del giocatore, che andava ricompensato bene per la rinuncia al calcio di alto livello, alla Champions, in un'età ancora giovane. E da questo punto di vista l'Al Hilal ha fatto capire ancora una volta come la concorrenza dei club sauditi sia insostenibile per chiunque, visto che parliamo di ingaggi fuori dal mondo, che arrivano anche a decuplicare quelli percepiti in precedenza. Il pacchetto offerto a Neymar non fa eccezione, in primis lo stipendio base: l'ex Barcellona aveva chiesto di percepire emolumenti simili o quasi a quelli di Benzema all'Al Ittihad (200 milioni all'anno), oltre ad avere il controllo sui propri diritti d'immagine.

Ebbene, secondo le informazioni ottenute da Foot Mercato da fonti arabe, la richiesta è stata esaudita: Neymar incasserà infatti tra i 300 e i 400 milioni distribuiti nei due anni del suo contratto. Ma lo stipendio è solo una parte del trattamento extra che riceverà il brasiliano in Arabia Saudita, visto che i benefit sono ugualmente top: avrà a disposizione un aereo privato come avviene per Ronaldo, ed esattamente come il portoghese, anche lui potrà convivere con la compagna Bruna Biancardi anche se non sono sposati. Questo sarà tollerato, sebbene sia proibito in Arabia Saudita. Inutile dire che Neymar avrà a sua disposizione anche una casa principesca, oltre allo staff enorme per gestirla.

Neymar con la compagna Bruna Biancardi, da cui aspetta una figlia

Finita qui? Macché, ci sono anche i bonus per le singole partite: Neymar intascherà circa 80mila euro per ogni vittoria dell'Al Hilal. E ancora, su di lui pioveranno soldi anche per un uso dei propri social fatto ad hoc: il brasiliano guadagnerà circa 500mila euro per ogni storia o post pubblicato in cui promuoverà l'Arabia Saudita, sempre impegnata a ripulire la propria immagine molto compromessa sul piano dei diritti umani. Vista così, non è stata una scelta molto difficile per O Ney…