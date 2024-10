video suggerito

Hummels a Trastevere dopo il mancato esordio con la Roma: ai tifosi spiega tutto il suo disagio Mats Hummels è uscito in giro per Roma dopo la sfida della squadra giallorossa in Europa League contro la Dinamo Kiev. Il difensore tedesco ha rimandato ancora il suo esordio e per le vie di Trastevere ha spiegato ai tifosi incontrati perché non ha ancora esordito.

A cura di Fabrizio Rinelli

Mats Hummels non ha giocato nemmeno un minuto ufficiale con la Roma dal suo arrivo nella Capitale. L'ex baluardo della difesa della Nazionale tedesca, del Borussia Dortmund e del Bayern Monaco, è finito in questo momento a fare da seconda scelta e Ndicka. L'ha spiegato proprio Juric nel post partita di Europa League dopo la vittoria della Roma sulla Dinamo Kiev: "Se non ha giocato è colpa mia, non sua – ha spiegato il tecnico -. Ma per il momento Ndicka sta facendo bene e io lo vedo in quella posizione. Arriverà il suo momento e ci darà una mano”.

Meglio non pensarci allora e aspettare quelle tanto attese "foto in campo" che anche sui social Hummels reclamava come frecciatina all'allenatore. Ecco perché a fine partita, invece di rientrare a casa, secondo quanto riferisce ‘Il Messaggero', il difensore è stato avvistato a Trastevere per godersi in totale relax la serata visto che il match si era giocato alle 18:45. Hummels ha preferito forse prendere una boccata d'aria, allentare magari il nervosismo, senza però negarsi ai tifosi che gli hanno chiesto qualche foto e anche i motivi per cui non stesse giocando.

La story di Hummels pubblicata su Instagram.

A quel punto, sempre secondo quanto riferisce il quotidiano romano, Hummels si sarebbe lasciato andare: "Non so perché non ho giocato. Sono a disposizione del mister, se mi fanno giocare ci sono". Un giocatore del suo spessore sa chiaramente come gestire questo tipo di situazioni ma forse più che delusione in questo momento il centrale ex Borussia è spiazzato dalla mossa del suo allenatore di preferirgli Ndicka. Contro la Dinamo Kiev sembrava davvero essere arrivato il suo momento e invece Juric l'ha fatto riscaldare per tutto il secondo tempo senza concedergli poi quell'ingresso in campo che l'Olimpico reclamava.

Il colloquio nell'allenamento di oggi tra Hummels e Juric.

Hummels ci ride su con una story su Instagram

I tifosi infatti sin da quando ha iniziato il riscaldamento, hanno cominciato a fare il nome di Hummels per incitarlo. In tanti lo attendono e sono curiosi di vederlo giocare. Sapevano che inizialmente avrebbe dovuto recuperare la condizione fisica ma a quasi due mesi dal suo arrivo datato 4 settembre, ora sembra piuttosto strano che l'allenatore giallorosso non abbia ancora pensato a lui per rinforzare la retroguardia giallorossa. Juric la spiegazione in diretta tv l'ha data e ora non resta altro da fare che aspettare l'evolversi della vicenda. Nel frattempo il difensore su Instagram ha pubblicato una foto dei suoi allenamenti con una frase: "Allenamento, come sempre". Il sorriso inserito successivamente serve forse solo a mascherare l'amarezza del momento.