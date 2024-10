video suggerito

Perché Hummels non ha ancora giocato nella Roma: solo un lungo riscaldamento contro la Dinamo Kiev Mats Hummels non ha ancora giocato un minuto con la maglia della Roma. Contro la Dinamo Kiev in Europa League per il tedesco solo un lungo riscaldamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Mats Hummels non ha ancora giocato un minuto con la Roma tra campionato ed Europa League. Il difensore tedesco, arrivato a fine mercato a parametro zero insieme ad Hermoso, si pensava potesse essere tra gli undici titolari del match contro la Dynamo Kiev, ma così non è stato. L'Olimpico quando l'ha visto riscaldarsi però ha sperato che almeno qualche minuto potesse scendere in campo, ma Juric ha deciso diversamente. Hummels è rimasto ancora una volta fuori mandando in confusione la tifoseria giallorossa che sui social non si spiega il perché di questa scelta.

“Hummels è un grande professionista – ha detto Juric a Sky a fine partita -. Non lo sto facendo giocare ma lui non sbaglia un allenamento. Io lo vedo nella posizione di N’Dicka, che è cresciuto molto e sta facendo bene. Non amo cambiare molto in difesa, ma arriverà anche il momento di Hummels e sono sicuro che ci darà una mano. Se ora non sta giocando non è per colpa sua”. Hummels di fatto si è riscaldato tantissimo, più di mezz'ora, per poi restare a bordo campo lontano dal rettangolo verde e da quell'esordio alla Roma che non arriva ancora.

Il sorriso di Hummels a fine partita che applaude i tifosi della Roma.

Hummels però non molla e gode della fiducia totale del pubblico giallorosso che aspetta l'esordio del difensore inserito anche nella lista dei candidati per il prossimo Pallone d'Oro 2024. Secondo il Corriere dello Sport, mentre Hummels si riscaldava con i compagni e ha lasciato il campo per ultimo, l‘Olimpico ha riservato al tedesco un lungo e sincero applauso. E a lui scappa più di un sorriso come se avesse apprezzato moltissimo quel gesto. Anche al momento della lettura delle formazioni per lui arrivano tanti applausi.

Quale sarà il futuro di Hummels alla Roma

Insomma, nessuno si spiega però perché Hummels non venga ancora utilizzato da Juric che in questo momento preferisce affidarsi a una formazione più rodata. Ma dell'esperienza del tedesco di certo non si può dubitare e per questo forse stasera, contro un avversario non irresistibile, i tifosi della Roma si aspettavano il suo ingresso in campo anche per pochi minuti. Ma al momento non sembra esserci alcuna possibilità che questo accada. L'ex Borussia nel frattempo continua ad allenarsi con grande professionalità nella speranza che il debutto arrivi subito.