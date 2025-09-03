Calcio
video suggerito
video suggerito

Huijsen racconta la sua nuova vita al Real Madrid: “Metto berretto e occhiali per passare inosservato”

Dean Huijsen racconta la sua nuova vita al Real Madrid. Il giovane difensore spagnolo ex Juventus spiega come ormai tutti lo riconoscano: “A volte indosso berretto e occhiali per passare inosservato”.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dean Huijsen ha iniziato la sua nuova stagione al Real Madrid dopo aver assaporato l'emozione di vestire la maglia delle Merengues già durante il Mondiale per Club. Impegnato ora con la Nazionale spagnola, il difensore che è passato dalla Juventus al Bournemouth prima del passaggio ai Blancos, si è raccontato nel corso di un'intervista rilasciata a ‘MARCA'. Qui ha evidenziato cosa voglia dire essere un calciatore del Real Madrid, non solo in campo, ma soprattutto fuori.

Huijsen è giovane, ha solo 20 anni ma parla già con la maturità di un calciatore di grande esperienza. Nel corso della chiacchierata col quotidiano spagnolo Huijsen ha sottolineato come al Real Madrid sia diventato difficile anche solo passeggiare per strada. Tutti inevitabilmente lo riconoscono e l'assalto di tifosi e fan è quasi normale. Ecco perché il difensore ha fatto sapere che per passare inosservato a volte deve ricorrere a una sorta di travestimento, che però non è sempre efficace: "Indosso cappello e occhiali".

Huijsen in azione con il Real.
Huijsen in azione con il Real.

Huijsen ha spiegato benissimo cosa accade: "Qual è la cosa più strana che mi è successa da quando sono arrivato? Ora tutti mi riconoscono – ha detto il difensore -. A volte cerco di passare inosservato con un berretto o degli occhiali, ma non sempre funziona". Di certo tutto è cambiato da quando era solo uno dei tanti talenti della Next Gen della Juventus prima di assaporare per un po' la prima squadra per poi volare in Inghilterra, in Premier, e chiudere con il passaggio al Real Madrid che è come il coronamento di un sogno per qualsiasi calciatore.

Leggi anche
La reazione dei giocatori del Kairat Almaty dopo il sorteggio con Real e Inter: il sogno di una vita
Huijsen con la maglia del Bournemouth.
Huijsen con la maglia del Bournemouth.

Il difensore spagnolo ha spiegato che in questo momento sta diventando difficile anche solo andare al cinema come accadeva fino a qualche anno fa: "Se ci sono poche persone, sì. Ma in generale è complicato". Chiaramente la cosa più importante per lui adesso è la carriera e il suo percorso al Real Madrid. Il difensore questo lo spiega: "È la cosa migliore per me, mi fa migliorare ogni giorno allenarmi con giocatori come Mbappé, Vinicius, Bellingham e Rodrygo. A volte l'allenamento è persino meglio delle partite".

Calcio
Liga
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
US Open
Nella notte italiana Musetti sfida Sinner per la semifinale. E Djokovic ha Alcaraz nel mirino
Quando gioca Sinner contro Musetti nei quarti di dinale degli US Open, data e orario del derby italiano
Djokovic improvvisa un ballo dopo la bella vittoria contro Fritz: "Mia figlia mi darà un voto domani"
La “maledizione” di Drake incombe su Sinner: ha scommesso una cifra enorme sul trionfo
Jannik svela lo stratagemma che usa per capire in anticipo dove batterà il suo avversario
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views