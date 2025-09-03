Huijsen racconta la sua nuova vita al Real Madrid: “Metto berretto e occhiali per passare inosservato”

Dean Huijsen ha iniziato la sua nuova stagione al Real Madrid dopo aver assaporato l'emozione di vestire la maglia delle Merengues già durante il Mondiale per Club. Impegnato ora con la Nazionale spagnola, il difensore che è passato dalla Juventus al Bournemouth prima del passaggio ai Blancos, si è raccontato nel corso di un'intervista rilasciata a ‘MARCA'. Qui ha evidenziato cosa voglia dire essere un calciatore del Real Madrid, non solo in campo, ma soprattutto fuori.

Huijsen è giovane, ha solo 20 anni ma parla già con la maturità di un calciatore di grande esperienza. Nel corso della chiacchierata col quotidiano spagnolo Huijsen ha sottolineato come al Real Madrid sia diventato difficile anche solo passeggiare per strada. Tutti inevitabilmente lo riconoscono e l'assalto di tifosi e fan è quasi normale. Ecco perché il difensore ha fatto sapere che per passare inosservato a volte deve ricorrere a una sorta di travestimento, che però non è sempre efficace: "Indosso cappello e occhiali".

Huijsen in azione con il Real.

Huijsen ha spiegato benissimo cosa accade: "Qual è la cosa più strana che mi è successa da quando sono arrivato? Ora tutti mi riconoscono – ha detto il difensore -. A volte cerco di passare inosservato con un berretto o degli occhiali, ma non sempre funziona". Di certo tutto è cambiato da quando era solo uno dei tanti talenti della Next Gen della Juventus prima di assaporare per un po' la prima squadra per poi volare in Inghilterra, in Premier, e chiudere con il passaggio al Real Madrid che è come il coronamento di un sogno per qualsiasi calciatore.

Huijsen con la maglia del Bournemouth.

Il difensore spagnolo ha spiegato che in questo momento sta diventando difficile anche solo andare al cinema come accadeva fino a qualche anno fa: "Se ci sono poche persone, sì. Ma in generale è complicato". Chiaramente la cosa più importante per lui adesso è la carriera e il suo percorso al Real Madrid. Il difensore questo lo spiega: "È la cosa migliore per me, mi fa migliorare ogni giorno allenarmi con giocatori come Mbappé, Vinicius, Bellingham e Rodrygo. A volte l'allenamento è persino meglio delle partite".