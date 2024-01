Hojlund disastroso sotto porta, Keane s’infuria e dice le cose come stanno: “Basta scherzare” Hojlund protagonista di due errori clamorosi nella partita tra United e Wigan, ha scatenato il dibattito post-match. Molto arrabbiato Roy Kean. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Al Manchester United ci si aspettava molto di più da Rasmus Hojlund. L'attaccante danese arrivato all'Old Trafford nel mercato estivo per quasi 74 milioni di euro, finora ha deluso le aspettative. L'ultimo match disputato e vinto dai Red Devils in FA Cup contro il Wigan ha mostrato ancora una volta le difficoltà del centravanti che ha fallito alcune chiare occasioni da gol. Una situazione diventata insostenibile per la bandiera dello United Roy Keane, molto critico.

Hojlund infatti prima ha spedito da ottima posizione un pallone sulla parte alta della traversa, e poi a pochi passi dalla linea di porta non è riuscito a trovare la deviazione vincente. Difficile far peggio per l'attaccante della nazionale danese che ha segnato complessivamente 5 gol in Champions e solo uno in Premier League, arrivato tra l'altro dopo la bellezza di 15 match. Troppo poco per un bomber che era finito nel mirino di diversi top club.

Su di lui si è incentrata la discussione dopo il match di Coppa, soprattutto perché il suo flop non è passato inosservato. Impossibile non prendere atto delle difficoltà, soprattutto realizzative, del danese. Su ITV infatti Ian Wright e Roberto Martinez hanno sottolineato la sua mancanza di cinismo: "Ci sono delle occasioni che non puoi non sfruttare. Certo s'impegna e dà tanto. Penso sia ingiusto ora giudicarlo solo per i gol, ma stiamo parlando del 9 del Manchester United, e ha un prezzo alto".

Giudizi pacati che sono andati in controtendenza con quelli di Roy Keane. L'ex grande gloria del Manchester United si è quasi indignato per l'atteggiamento troppo tenero nei confronti di Hojlund, sbottando in diretta: "Siete troppo gentili, troppo gentili. Io sarei furioso con lui. Lo United stasera hanno confermato le loro abitudini in termini di occasioni mancate, senza cinismo. Così, l'attaccante fallisce delle chance e noi possiamo dire che è stato sfortunato? Oh cielo, devi metterla in rete, basta a scherzare".

Keane non poteva credere alle due opportunità fallite dall'attaccante dei Red Devils e con il suo modo di fare ha spronato i suoi colleghi. Ian Wright infatti, quando ha visto i replay delle occasioni non finalizzate ha dichiarato: "Questo errore qui potrebbe farmi perdere il sonno perché lo vedevo già dentro. Sul secondo invece è stato sfortunato perché c'è il rimbalzo sul ginocchio".