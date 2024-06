video suggerito

Hincapié segna un gol impossibile in Copa America: portiere ingannato da un tocco impercettibile Piero Hincapié segna un gol impossibile in Copa America contro la Giamaica. Il terzino dell’Ecuador mette la palla in rete dopo un cross da sinistra ma la deviazione impercettibile di Palmer è decisiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Ecuador vince contro la Giamaica e ora aspetta il Messico per giocarsi il passaggio del turno agli ottavi della Copa America 2o24. Il 3-1 confezionato dalla Nazionale del CT Sanchez Bas è iniziato con un gol incredibile, quello messo a segno da Hincapié da posizione impossibile. Il 22enne terzino sinistro del Bayer Leverkusen si è esibito in una giocata davvero sensazionale favorito anche da un pizzico di fortuna. Il giocatore al minuto 13 raccoglie palla al limite dell'area dopo una respinta della difesa giamaicana sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Hincapié era in posizione davvero molto defilata quando ha ricevuto palla sulla fascia sinistra. Praticamente a pochi passi dalla bandierina, il terzino dell'Ecuador lascia partire un cross di sinistro a giro a caccia di un suo compagno di squadra sul secondo palo. La palla, che inizialmente sembrava aver preso il classico effetto a rientrare, improvvisamente finisce in porta con uno spiovente che sorprende totalmente il portiere. Giamaica incredula mentre Hincapié festeggia con i suoi compagni. Ma sul cross la deviazione di Palmer è stata decisiva.

La traiettoria vincente di Hincapié su deviazione di Palmer

Il difensore della Giamaica si lancia in scivolata sul numero 3 dell'Ecuador nel momento in cui Hincapié fa partire il cross. Palmer con la punta del piede alza il pallone quel tanto che basta per disorientare il proprio portiere che non riesce a intercettare la traiettoria di tiro vedendo poi la palla finire incredibilmente alle sue spalle. Un autogol percepibile solo dopo il replay che porta in vantaggio l'Ecuador capace poi di raddoppiare con Paez prima del momentaneo 2-1 giamaicano. Il 3-1 finale è stato poi firmato da Minda oltre il novantesimo.

La prossima sfida dell'Ecuador sarà ora contro il Messico uno dei passaggi più importanti per la qualificazione. Solo un pareggio fa bene alla Nazionale ecuadoriana e con questo tutto sarebbe perfetto per centrare il prossimo turno. Hincapié sta confermando ancora una volta le sue qualità dopo un'ottima stagione vissuta con il Bayer Leverkusen dei record capace di perdere solo la finale di Europa League contro l'Atalanta. Il terzino è stato spesso utilizzato da Xabi Alonso e ora si sta mettendo in mostra anche in Copa America, specie dopo questo gol.