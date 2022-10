Hearts-Fiorentina di Conference League, dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita Questa sera, giovedì 6 ottobre 2022, alle 21:00 a Edinburgo si gioca Hearts-Fiorentina, gara di Conference League valida per il 3° turno di Coppa. Diretta TV e Streaming a pagamento su Sky e DAZN, in chiaro su Tv8. Tutte le informazioni sulle due formazioni.

A cura di Alessio Pediglieri

Questa sera la Fiorentina torna in campo e sfida gli Hearts al Tynecastle Park di Edinburgo per il terzo turno di Conference League con fischio di inizio fissato alle 21:00. La partita verrà trasmessa in diretta in TV e in live streaming su DAZN e Sky a pagamento e su TV8 in chiaro e visibile a tutti. La classifica del Girone A si è maledettamente complicata con la Fiorentina che si ritrova adesso sola e ultima con un punto frutto del pareggio alla prima giornata Al Franchi contro il Riga. Poi è arrivata la sconfitta in trasferta con il Basaksehir che adesso guida solitario il Girone a punteggio pieno. Fondamentale, dunque, ottenere punti pesanti sul campo degli scozzesi questa sera.

Per Italiano, l'imperativo è cancellare il brutto ko di Istanbul e dimostrare che sia stato solamente un incidente di percorso. Un altra sconfitta esterna vorrebbe dire chiudere quasi definitivamente ogni discorso per il passaggio del turno e il proseguimento dell'avventura viola in Conference League. Contro gli Hearts non ci sono precedenti e ci si affida alle recenti statistiche degli scozzesi che in Europa hanno incassato 4 reti in due gare dimostrandosi non insuperabili. Di contro, però, la Fiorentina ha segnato solo un gol e l'attacco resta il principale punto interrogativo.

Le probabili formazioni di Herts-Fiorentina. Iniziando dai Viola, Italiano dovrebbe proporre da subito una squadra con il baricentro molto alto, un 4-3-3 che vede nel tridente la presenza contemporanea di Kouamè, Cabral e Saponara con quest'ultimo che in corso d'opera potrebbe giostrare dietro alle due punte. Le alternative latitano, in attesa di comprendere fino in fondo le condizioni di Gonzalez e Sottil. Per Nielson un 3-4-3 con in avanti Shankland supportato da Forrest e McKay.

Hearts (3-4-3): Gordon; Neilson, Kingsley, Cochrane; Smith, Haring, Grant, Halliday; Forrest, Shankland, McKay.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Kouamé, Cabral, Saponara.

Partita: Hearts-Fiorentina

Quando si gioca: giovedì 6 ottobre 2022

Dove si gioca: Tynecastle Park di Edinburgo

Orario: 21:00

Canale TV: Sky, DAZN, Tv8

Diretta streaming: Sky Go, Now, DAZN, Tv8

Competizione: Conference League, 3a giornata

Dove vedere Hearts-Fiorentina in diretta Tv e in live streaming

La partita di Europa League Hears-Fiorentina si gioca a partire dalle 21:00 ed è valida per il 3° turno di Coppa. Si potrà vedere in diretta in TV sia su DAZN (attraverso una smart Tv collegata a internet e utilizzando l'app) sia su Sky (Sky Sport Football, canale 203 e Sky Sport, 253 i riferimenti). Per chi non è abbonato e vuole vedere la partita potrà farlo collegandosi senza costi aggiuntivi al Digitale Terrestre su Tv8 che farà vedere in chiaro il match. Per lo streaming, a pagamento gli utenti di DAZN possono loggarsi al sito ufficiale o utilizzare l'app per i devices. I clienti Sky possono usufruire di SkyGo o del servizio on demand di NOW. Chi vuole vedere la partita in chiaro può farlo sul sito on line di Tv8.

Conference League. le probabili formazioni di Hearts-Fiorentina

Come detto, Italiano proverà il tutto per tutto per vincere in Scozia, passaggio obbligato per continuare a sperare in Conference League. Per ottenere la prima vittoria continentale si affiderà al tridente Kouamè-Cabral-Saponara. Nielson scenderà in campo con uno schema quasi identico, con un tridente offensivo con cui proverà a scardinare la difesa viola.

