Hazard in campo dopo il fallimento al Real, il ritiro si avvicina: “È il momento di godersi la vita” Eden Hazard torna ad indossare gli scarpini da calcio dopo il fallimento al Real Madrid e lo farà per una partita di beneficenza: intanto le voci sul ritiro dal calcio professionistico del belga aumentano sempre di più.

A cura di Vito Lamorte

Una delle parabole calcistiche più inspiegabili degli ultimi anni è quella di Eden Hazard. Il calciatore belga era arrivato al Real Madrid dal Chelsea per più di 100 milioni di euro e con le stigmate del campione che era pronto ad affermarsi al Santiago Bernabeu: in quattro stagioni ha collezionato 76 presenze e 7 gol e lo scorso giugno le parti sono arrivati alla risoluzione del contratto dopo un matrimonio assolutamente poco riuscito.

A 32 anni Hazard è svincolato e non ha trovato ancora una squadra. Intanto, tornerà ad indossare nuovamente le scarpette da calcio e lo farà il 18 ottobre in una partita di beneficenza per il Varietes Club de France, squadra nata nel 1971 e che riunisce personalità ed ex calciatori per disputare partite a scopo sociale e raccogliere fondi per aiutare i meno fortunati.

La partita si disputerà a Calais, come annunciato sui social dal Variétés Club de France, e il ricavato sarà utilizzato per sostenere ‘Pieces Jaunes', un'iconica campagna di beneficenza in Francia lanciata dalla Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Ogni anno questa iniziativa incoraggia le persone a raccogliere e donare per finanziare progetti a favore dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati: fin dalla sua creazione nel 1989, Yellow Pieces ha contribuito a migliorare le condizioni di vita e di cura in numerose strutture ospedaliere, fornendo così un prezioso supporto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Saranno tanti i grandi personaggi che accompagneranno Hazard nel suo ‘ritorno' in campo: con il belga ci saranno Deschamps, Blanc, Pirès, Karembeu, Giuly, Cabaye, Debuchy, Govou e tanti altri.

Hazard non gioca una partita dal 13 maggio 2023, quando indossò l'ultima volta la maglia del Real Madrid contro il Getafe al Bernabéu (1-0): per il momento il belga non si è ufficialmente ritirato dal calcio professionistico, ma la strada intrapresa sembra proprio quella.

Il fantasista belga classe ’91 avrebbe rifiutato diverse offerte provenienti dall’Arabia Saudita e dalla MLS, ma ci sarebbero state anche delle trattative con il club belga del Molenbeek. Niente da fare. Da qui le voci relative al possibile e precoce ritiro, mai commentate ufficialmente dal diretto interessato.

Un indizio arriva da quanto Hazard ha dichiarato durante la serie tv ‘Believe', incentrata sulle avventure avute dalla nazionale belga negli ultimi anni. L’ex Chelsea ha pronunciato parole che somigliano molto ad un commiato non solo alla nazionale, della quale è tuttora capitano e che lo vede al secondo posto assoluto nella classifica dei marcatori alle spalle di Romelu Lukaku, ma all’intero mondo del calcio: "Resterò sempre un tifoso del Belgio e del bel calcio. Ho sempre indossato la fascia da capitano della mia nazionale con grande onore. Penso che poco a poco stia arrivando il momento di godermi la vita con la mia famiglia e i miei amici e di bere qualche birra”.