Hateboer col piede a martello su Leao, il Milan protesta per la mancata espulsione: “Manca il rosso” Polemiche per la mancata espulsione di Hateboer dopo l’intervento durissimo su Leao all’inizio del secondo tempo di Atalanta-Milan.

A cura di Vito Lamorte

Atalanta-Milan è stata una gara dal tasso agonistico molto alto e, tutto sommato, il pareggio finale per 1-1 ha rispecchiato un po' l'andamento della sfida del Gewiss Stadium. Prima frazione con i bergamaschi più intraprendenti e ripresa che ha visto i campioni d'Italia in carica cercare di ribaltare la situazione dopo lo svantaggio. Bennacer ha risposto a Malinovskyi ma il Diavolo non è andato oltre il pari.

I rossoneri nella fase iniziale della seconda frazione di gioco sono stati più intraprendenti e oltre al gol hanno sfiorato più volte il vantaggio, che non è arrivato per mancanza di freddezza da parte dei calciatori di Stefano Pioli o per bravura dei difensori atalantini nello sventare il pericolo.

Proprio nei minuti iniziali del secondo tempo si è verificato un episodio che ha scatenato le proteste del Milan nei confronti dell'arbitro Maresca: Rafael Leao è andato via sulla fascia sinistra ma viene affondato da Hateboer, che è entrato in scivolata alzando il piede a martello e ha atterrato il giocatore rossonero con un intervento a gamba alta sulla tibia.

Il direttore di gara ha optato immediatamente l'ammonizione ma non è stato richiamato all'on field review da Valeri, che non ha giudicato pericoloso l'intervento del laterale olandese della Dea.

La decisione non ha convinto tutti perché Hateboer è entrato dritto sull'uomo e poteva far male a Leao: con molta probabilità l'intervento meritava più un cartellino rosso che una semplice giallo. Più che dell'arbitro Maresca però, l'errore in questo caso è del VAR Valeri.

Della stessa opinione è Luca Marelli, che è intervenuto a DAZN e ha commentato così il contatto tra Hateboer e Leao: "Episodio decisamente da cartellino rosso. Mi aspettavo che Valeri richiamasse Maresca. In campo si può anche sbagliare, ma ci sono tutti gli elementi per l'espulsione: piede alto, velocità e tacchetti esposti che colpiscono la gamba di Leao. Questo è un cartellino rossonero che doveva essere combinato dopo On Field Review. Responsabilità dell'arbitro di campo, ma anche di Valeri che dovrebbe richiamare Maresca".