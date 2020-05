Harry Kane è un campione molto amato in Inghilterra, non solo dai tifosi del Tottenham. Perché il bomber è realmente un bravo ragazzo, casa e pallone, non ha avuto modo di impelagarsi troppo in storie extra calcio. E la sua bontà d'animo l'ha mostrata ancora una volta. Il calciatore ha annunciato con un tweet di essere diventato lo sponsor del Leyton Orient, la squadra con cui ha fatto il suo esordio da professionista. Kane è diventato sponsor del club londinese e lo ha fatto per promuovere delle associazioni benefiche.

Harry Kane sponsor del Leyton Orient

"Sono molto orgoglioso di annunciare che sto supportando il club che mi ha dato la possibilità di iniziare la mia carriera da professionista e sosterremo tre cause sponsorizzando il Leyton Orient nella stagione 2020-2021". Sulle maglie dello storico club londinese, che ha avuto in passato anche una proprietà italiana, sono finiti i nomi di due associazioni differenti: Haven House, che aiuta famiglie e in particolare bambini che sono in difficoltà, Mind Charity, un'organizzazione che ha a cuore chi ha problemi di salute mentale. Sulla prima maglia sarà scritto ‘Frontline Heroes': "Felicissimo di poter restituire qualcosa al club dove è iniziato il mio viaggio e sono contento di poter aiutare chi sta facendo un lavoro incredibile ed è in prima linea".

Il Leyton Orient ringrazia Harry Kane

In contemporanea al post di Kane ne è stato pubblicato uno pure dal Leyton Orient che ha voluto rendere omaggio a Kane, e soprattutto alla sua iniziativa benefica. Il calciatore ha detto: "Sono nato a due passi da questo stadio e con questa squadra ho vissuto la mia prima esperienza da professionista e volevo dare qualcosa al Leyton Orient". Kane, in prestito dal Tottenham, nella stagione 2010-2011 disputò 18 partite e segnò 5 gol.